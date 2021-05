Un nouveau service de bus entre Ottawa et Toronto

Au lendemain de l’annonce de Greyhound d’annuler tous ses trajets interurbains intérieurs au Canada, la compagnie megabus.com annonce la mise en place d’une nouvelle liaison entre Ottawa et Toronto.

Nous avions déjà cette idée sur le radar et l’annonce de Greyhound, hier, a juste accéléré notre décision. [...] Nous voulons offrir ce service à ceux qui n’ont pas d’autres options et préparer déjà l’après-pandémie , indique Colin Emberson, vice-président, détail, pour megabus.com.

Le nouveau service commencera son activité dès le jeudi 20 mai. Il fonctionnera du jeudi au lundi, au rythme de deux trajets par jour, un le matin et un l’après-midi, desservant Ottawa, Kingston, Scarborough et Toronto, dans les deux directions.

À Ottawa, il partira de la gare St-Laurent.

Nous avons moins d’activité en temps de pandémie et nous savons qu’il y a toujours un ordre de rester à la maison en vigueur dans la province, mais il y a encore des gens qui doivent faire des déplacements essentiels , explique M. Emberson, qui précise qu’un dispositif sanitaire a été mis en place et que les voyageurs n’auront pas de voisin à leurs côtés durant les voyages.

Depuis l’annonce de ce nouveau service, un peu plus tôt vendredi, M. Emberson indique que megabus.com a déjà vendu plus de 100 billets pour la nouvelle liaison.

Installée au Canada depuis 2009, la compagnie dessert plusieurs destinations en Ontario, mais aussi Montréal, au Québec.

De là à imaginer megabus.com proposer aussi une liaison entre Ottawa et Montréal? Le vice-président, détail, ne veut pas trop s’avancer.

Il va y avoir des opportunités après la pandémie. On commence comme ça et on verra comment ça se passe , dit-il.

Avec les informations de Benjamin Vachet