De la Tunisie au Lac-Saint-Jean : la nouvelle vie des préposés Rimel et Yassine

Rimel Chouri et Yassine Nouri, deux stagiaires préposés aux bénéficiaires originaires de Tunisie, embrassent ce qu’ils considèrent comme leur « nouvelle vie » au Lac-Saint-Jean.

Installés sur le territoire jeannois depuis quelque temps, les deux compatriotes sont en voie de compléter une Attestation d’études collégiales (AEC) au Cégep de Saint-Félicien. Ils ont d'abord suivi une partie de leur formation dans leur pays d’origine, avant d'arriver au Lac-Saint-Jean en novembre 2020, pour réaliser leur stage en milieu de travail.

On peut dire que mon existence a commencé ici. Donc, je suis heureuse , dit Rimel Chouri.

Sa demande et celle de son compatriote font partie de la douzaine retenues sur environ 100 soumises au Cégep de Saint-Félicien par des étudiants étrangers. Tous souhaitaient venir compléter leur formation de préposé aux bénéficiaires en sol jeannois.

On voulait vraiment avoir des gens avec un dossier qui correspond en tout point, que ce n’est pas juste l’attrait de l’immigration, mais qui ont un intérêt de travailler dans le domaine, qui veulent vraiment aider les résidents en résidence pour personnes âgées , explique le conseiller pédagogique au Cégep de Saint-Félicien, Bernard Naud, qui est responsable des projets avec la Tunisie.

Bernard Naud, conseiller pédagogique au Service aux entreprises et aux collectivités au Cégep de Saint-Félicien, responsable des projets avec la Tunisie. Photo : Radio-Canada / Romy Boutin St-Pierre

Rimel travaille à la Ressource intermédiaire du Domaine-du-Roy et s’y plaît énormément. Bien accueillie par les résidents et le personnel, elle aime particulièrement le volet humain de sa future profession.

J'aime le côté humain. Je me suis occupée de mes granda-mères chez nous. Ça me donne la force et la confiance que je vais réussir dans ce domaine , dit la Tunisienne, qui a laissé sa famille derrière pour suivre son cœur.

Rimel Chouri, stagiaire préposée aux bénéficiaires tunisienne à la Ressource intermédiaire Domaine-du-Roy à Saint-Félicien. Photo : Radio-Canada / Romy Boutin St-Pierre

J'ai commencé ici à zéro. Donc trouver une personne comme Manon, une grande soeur, c'est vraiment une perle , dit-elle, au sujet de sa collègue préposée Manon Bradette, avec qui elle a développé une relation de complicité.

Moi, j'appelle ça un coup de foudre d'amitié. Quand on s'est vues, on a constaté beaucoup de points en commun. Une citation de :Manon Bradette, préposée aux bénéficiaires

L’établissement partenaire du Cégep de Saint-Félicien en Tunisie a présenté le Québec aux étudiants avant leur départ. L’accent, la culture, les us et coutumes des Québécois ont été abordés de façon à bien préparer les nouveaux arrivants.

Appréciés

Sylvie Larouche, une résidente de la Ressource intermédiaire Domaine-du-Roy, sait qu’elle peut compter sur Rimel, sa présence et son dévouement.

Yassine puise beaucoup de satisfaction dans son rôle de préposé stagiaire à la Résidence L’Émeraude de Roberval.

Yassine Nouri, stagiaire préposé aux bénéficiaires tunisien à la Résidence L'Émeraude, à Roberval Photo : Radio-Canada / Romy Boutin St-Pierre

C'est un plaisir de travailler avec les personnes âgées. Ça va nous aider, parce que ce sont des trésors. C'est vrai, ce sont des trésors culturels, surtout , philosophe-t-il. Avec des usagers comme Yolanda Plourde, qui profite de la bonne humeur et de ses chansons, il a tissé des liens.

Yassine habite ici aussi et il a un contact privilégié avec les résidents. On sent que son objectif de carrière, c'est d'apporter aux résidents , constate la directrice, Karine Blackburn.

Rimel et Yassine recevront leur AEC en juin et sont en attente de leur permis de travail. Ils ont chacun obtenu un contrat de deux ans au sein de leur résidence respective, ce qui témoigne des besoins criants pour les porte-étendards du métier de préposé.

D'après le reportage de Romy Boutin St-Pierre