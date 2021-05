Meurtre de Valérie Maurice : Gregory Tessman plaide coupable d'homicide involontaire

Au moment du crime, en août 2017, la Montréalaise de 29 ans était en visite à Edmonton pour y travailler comme escorte.

La première semaine du procès a été consacrée à un voir-dire. La juge de la Cour du Banc de la Reine devait déterminer l’admissibilité de certaines preuves. Parmi celles-ci, un enregistrement de la confession de l'accusée effectué par la police d'Edmonton après l'arrestation de ce dernier.

Le 3 mai dernier, la juge a jugé que cet enregistrement était inadmissible parce que l'accusé était dans un état mental compromis et n'avait pas fait ses aveux volontairement.

Gregory Christopher Tessman restera en détention jusqu’au prononcé de sa sentence pour homicide involontaire, le 13 septembre prochain. L'avocat de la défense a refusé de commenter l'affaire.

Le meurtre

Selon un exposé conjoint des faits, Gregory Christopher Tessman a fait appel aux services d'escorte de Valérie Maurice le 29 août 2017. Le colocataire de la victime l'a déposée à l’appartement de l’accusée, au nord-est d'Edmonton, vers minuit.

Toujours selon cet exposé, Gregory Christopher Tessman et Valérie Maurice étaient assis sur le canapé du salon lorsqu’il lui a révélé qu'il n'avait pas d'argent pour la payer. La victime a voulu partir, et une dispute a éclaté. La jeune femme s'est mise à crier. Pour tenter d'arrêter ou de calmer les cris, l'accusé a couvert sa bouche avec ses mains et elle a commencé à se débattre , indique le document du tribunal. Comme elle continuait à crier, il l'a serré au cou et elle s'est évanouie.

Une autopsie pratiquée sur le corps de Valérie Maurice a révélé qu’elle avait été étranglée. Photo : CBC

Alors que la jeune femme était inconsciente, Gregory Christopher Tessman l'a transportée dans la chambre avec l’aide de sa colocataire, Dianne Molenkamp.

Ils ont ensuite attaché les mains et les pieds de la jeune femme et inséré des vêtements dans sa bouche. Même si Valérie Maurice avait de multiples ecchymoses au visage, à la tête et au corps ainsi que des éraflures au visage et aux mains, une autopsie a révélé que la cause du décès était l'étranglement.

L’arrestation

Le colocataire de Valérie Maurice est venu la chercher à l'heure prévu, mais a été incapable de communiquer avec elle sur son cellulaire. Après avoir sonné à la porte à plusieurs reprises, Dianne Molenkamp lui a dit que Valérie Maurice était déjà partie. Il a alerté la police de sa disparition tôt le lendemain matin.

Une fois sur les lieux, les policiers ont découvert le corps de la victime recouvert d'une couverture, sur le plancher de la chambre.

Selon l'exposé conjoint des faits, Gregory Christopher Tessman et Dianne Molenkamp ont acheté des billets d'autobus pour Victoria en Colombie-Britannique pour trajet qui quittait Edmonton le 1er septembre.

L’accusé a été arrêté dans un refuge pour sans-abri de Vancouver le 5 septembre.

Avec les informations de Janice Johnston.