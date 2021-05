Conclusion de la Commission Cullen après avoir entendu près de 200 témoins

Rich Coleman a été rappelé à la barre des témoins pour clarifier des incohérences dans ses déclarations publiques alors que son témoignage du mois dernier était incompatible avec ce qu'il avait dit sur les ondes de la CBC, en 2011.

Le responsable de l'unité des produits de la criminalité de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) à l'époque, Barry Baxter, avait qualifié une série de transactions suspectes dans divers casinos, d'argent sale lié à l'organisation du crime et au blanchiment d'argent .

Dans une entrevue avec CBC, le solliciteur général Rich Coleman a répliqué qu'il avait parlé aux supérieurs de Baxter et avait décrit l'inspecteur comme étant un peu spécial .Lors de l'enquête publique sur le blanchiment d'argent, M. Coleman a nié cela.

Vendredi, il est revenu sur ses mots, en disant que parfois à la radio en direct, vous n'utilisez pas le mot juste . Mais Rich Coleman a avoué qu'il n'avait pas parlé directement à la GRC des commentaires de Barry Baxter sur de possibles transactions suspectes dans les casinos.

Des milliards de dollars ont été blanchis en Colombie-Britannique, entre autres dans les casinos de la province. Photo : Radio-Canada / Michel Aspirot

Fin avril, Rich Coleman a déclaré devant la Commission Cullen qu'il n'avait jamais demandé à gérer le portefeuille des jeux de hasard, bien qu'il en a été responsable pendant plus de 10 ans.

M. Coleman avait affirmé que lorsqu'il a assumé la responsabilité du jeu pour la première fois en 2001, le blanchiment d'argent n'était pas considéré comme un problème majeur.

Faire la lumière sur le blanchiment d’argent

L'enquête publique a été lancée par le premier ministre John Horgan en mai 2019, après que trois rapports aient mis au jour comment les secteurs de l'immobilier, des véhicules de luxe et des jeux de hasard ont été des canaux pour blanchir de l'argent en Colombie-Britannique.

Le rapport intitulé Dirty Money a révélé, en 2018, qu’au moins 100 millions de dollars ont été blanchis dans les établissements de jeux de la province, pendant une décennie, et a soulevé plusieurs failles dans la surveillance des casinos.

En 2018, un comité d'experts a estimé que le blanchiment d'argent avait dépouillé la province de 7,4 milliards de dollars.

Politiciens à la barre des témoins

Plusieurs figures clés de l’ancien gouvernement provincial libéral ont été appelées à témoigner devant le juge de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, Austin Cullen, à la tête de la commission qui porte son nom.

L’ancienne première ministre Christy Clark a défendu la stratégie de son gouvernement et a affirmé n'avoir été alertée qu’en 2015 qu'il y avait une augmentation suspecte d’argent liquide circulant dans les casinos de la province, alors que le problème aurait été « apparent » depuis au moins quatre ans auparavant.

À l'époque, son gouvernement a exigé une meilleure formation de ceux qui surveillent les casinos. Une équipe des forces de l’ordre consacrée à la lutte contre le jeu illégal et le blanchiment d’argent a alors été mise sur pied et un plus grand nombre de policiers ont été affectés à la surveillance des casinos.

L'enquêteur indépendant Peter German a présenté son rapport en compagnie de David Eby, le procureur général de la Colombie-Britannique. Photo : Radio-Canada

De son côté, l'actuel ministre de la Justice David Eby a affirmé avoir reçu des versions complètement divergentes quant à l’ampleur du problème de circulation d’argent sale dans les casinos lorsqu’il est entré en poste, en 2017.

C'est ce qui a mené le gouvernement néodémocrate à commander une enquête à l’avocat et ex-commissaire adjoint de la Gendarmerie royale du Canada ( GRC ) Peter German, en 2017.

Vidéos incriminantes

Des vidéos de surveillance ont montré des gens amenant des sacs d'argent contenant des centaines, voire des milliers, de billets de 20 $ à échanger dans les casinos.

Ces vidéos, dit David Eby, l’ont aidé à comprendre le fonctionnement de ce que certains ont appelé le « modèle de Vancouver ».

Des sommes d'argent provenant d'activités illégales étaient prêtées à des joueurs afin que ceux-ci puissent s'en servir dans les casinos et remboursaient ensuite ces prêts avec de l'argent propre.

Lors de la sortie du rapport Dirty Money, en 2018, David Eby a accusé l'ancien gouvernement libéral d’avoir fermé les yeux sur le problème. Il a réitéré sa positionlors de son témoignage devant la Commission Cullen.

Des transactions sous surveillance

Le responsable des enquêtes de la Société des loteries, Ken Ackles a révélé avoir été témoin de transactions suspectes, tous les jours, au casino, au cours de sa première année en poste, en 2013.

Il a expliqué, par contre, qu’il n'était pas autorisé à prendre des mesures au-delà du dépôt de rapports à son supérieur.

M. Ackles a précisé qu'il a créé une feuille de calcul Excel sur laquelle il a répertorié 20 millions de dollars en transactions suspectes en juillet 2015, avec au moins 13,5 millions de dollars en coupures de 20 $.

Des plaidoiries finales auront lieu les 6-7 et 8 juillet. Le commissaire Cullen doit ensuite présenter son rapport final le 15 décembre.