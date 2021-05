Marie Nadeau-Tremblay, Révélation Radio-Canada 2021-2022

C’est durant ses études en interprétation au violon à l’Université McGill que Marie Nadeau-Tremblay tombe amoureuse de la musique baroque. « Le 17e siècle était une époque de grande exploration musicale et il s’y est fait des choses uniques qu’on ne retrouve pas dans le répertoire qui a suivi », affirme-t-elle. En se joignant à l’orchestre baroque de l’université, elle plonge corps et âme dans cet univers musical qui la transporte par sa beauté.

Marie Nadeau-Tremblay, Sonata seconda Photo : Radio-Canada

Elle obtient d’abord un baccalauréat, puis une maîtrise en musique ancienne sous la direction de Hank Knox, de Lena Weman et d’Olivier Brault. Lauréate de nombreux prix et bourses de l’Université McGill, dont le prestigieux prix Mary McLaughlin, Marie se voit attribuer une bourse de l’organisation Early Music America en 2017. Plus récemment, en 2019, elle figure quatre fois au tableau d’honneur du Concours international de musique ancienne Mathieu-Duguay. La musicienne forme le trio les Barocudas, qui enregistre un album intitulé La Peste, qui lui vaut une nomination aux prix Juno. Elle prépare la sortie d’un album de musique baroque pour violon prévue à l’automne 2021.

Écoutez l'album La Peste (Nouvelle fenêtre) de Marie Nadeau-Tremblay et Les Barocudas

Voilà pour le résumé biographique. Faites plus ample connaissance avec la Révélation Radio-Canada en chanson 2020-2021 en consultant le questionnaire ci-dessous.

À quel âge as-tu commencé à faire de la musique?

À 4 ans

Si tu n’avais pas été musicienne, qu’aurais-tu fait?

Actrice, entomologiste ou botaniste

Quelles sont les thématiques qui t’inspirent le plus dans ta musique?

Le mouvement, les couleurs et la nature

Tu as trois mots pour décrire ta musique. Dis-nous lesquels.

Crémeuse, croquante et épicée

Parle-nous de ta ville, de ton village ou de ton quartier. Est-ce un lieu qui inspire ta musique?

J’ai grandi dans un hameau qui s’appelle Mystic, dans les Cantons-de-l’Est, mais on a déménagé sur la Rive-Sud quand j’avais 15 ans, et ça fait 7 ans que j’habite à Montréal. Je suis dans Hochelaga depuis plusieurs années et j’adore mon appartement et mon quartier, mais je m’ennuie beaucoup de la nature. Mon enfance en campagne est sans contredit l’un de mes moteurs créatifs les plus forts, surtout en écriture.

Tu as carte blanche pour créer le spectacle de tes rêves. Avec qui souhaites-tu partager la scène?

Avec Jacob Collier; c’est mon héros!

Tu peux faire trois vœux pour l’année à venir. Quels sont-ils?

La fin du racisme, la fin de la misogynie et la fin de la souffrance animale

Quel est le premier album que tu as acheté?

Un album de chants grégoriens pour voix de femmes d’Anonymous 4

Quelle chanson ou quelle œuvre musicale aurais-tu aimé avoir écrite ou composée?

Les variations Goldberg, de Bach

Quelle chanson ou quelle œuvre peux-tu écouter en boucle sans te lasser?

La musique traditionnelle chinoise pour pipa ou guzheng, mais en général, toute la musique que j’écoute, je l’aime assez pour l’écouter en boucle. Je ne me lasse pas facilement quand j’aime quelque chose!

Quelle est ta chanson d’amour par excellence?

Love Theme, de la trame sonore du film Blade Runner, composée par Vangelis