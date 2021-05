Julien Fillion, Révélation Radio-Canada 2021-2022

Le quatuor dirigé par Julien Fillion se démarque par sa configuration inusitée – deux saxophonistes (Julien Fillion et Philippe Brochu-Pelletier) et deux batteurs (Al Bourgeois et Thomas Sauvé-Lafrance). L’assise musicale de l’ensemble est grandement axée sur la rythmique et la mélodie. Les musiciens y ajoutent des textures et un support harmonique grâce à des synthétiseurs et des pédaliers d’effets qui leur permettent de voguer entre une multitude de sonorités.

Actif depuis seulement un an, le quatuor ne tarde pas à se démarquer sur la scène autant internationale que locale, avec, entre autres, une participation au Festival international de jazz de Juárez, au Mexique, ainsi qu’une prestation récompensée du premier prix au Festival JPL Victo jazz. Si le groupe a dû annuler de nombreux concerts en 2020, il a mis les bouchées doubles afin de préparer l’avenir. Il est lauréat d’une bourse de création du Conseil des arts de Montréal et de Musicaction, et prépare un album qui doit sortir en septembre 2021.

Voilà pour le résumé biographique. Faites plus ample connaissance avec la Révélation Radio-Canada en chanson 2020-2021 en consultant le questionnaire ci-dessous.

À quel âge as-tu commencé à faire de la musique?

Vers l’âge de 10 ou 11 ans

Y a-t-il eu une personne marquante dans ta vie qui t’a donné le goût de la musique?

Mon oncle Gilles, un excellent guitariste, mais c’est surtout la famille réunie autour du piano lors des partys de famille qui m’a donné le goût de la musique. J’ai vite réalisé à quel point la musique rassemble les gens.

Raconte-nous ton premier concert rémunéré en tant qu’artiste.

Je devais avoir 14 ou 15 ans, c’était avec un trio blues, à l’époque où j’étais plutôt guitariste. C’était dans un bistro français à Cartierville, où le trio a fait quelques concerts. J’ai vite su que c’était ce que voulais faire dans la vie.

Quelles sont les thématiques qui t’inspirent le plus dans ta musique?

J’aime beaucoup les images que la musique instrumentale peut inspirer. Je compose rarement en me basant sur une thématique précise, mais plutôt avec des émotions et des images en tête.

Parle-nous de ta ville, de ton village ou de ton quartier. Est-ce un lieu qui inspire ta musique?

Petit garçon de l’est de la ville, je suis né à Rivière-des-Prairies, à Montréal, mais dès l’âge de 17 ans, je me suis installé dans le centre de Montréal. Le fait d’habiter au centre même des activités culturelles m’inspire énormément.

Nomme-moi un album, une pièce ou un artiste (toutes disciplines confondues) qui t’influence ou t’a influencé?

La pièce Tweet, de Chris Potter

Quel est le premier album que tu as acheté?

Un album d’Offenbach

Quel est le premier concert auquel tu as assisté? Quel souvenir en gardes-tu?

Eric Clapton et Jeff Beck au Centre Bell… Wow!

Quelle chanson ou quelle œuvre musicale aurais-tu aimé avoir écrite ou composée?

Choro Dancado, de Maria Schneider

Quelle chanson ou quelle œuvre peux-tu écouter en boucle sans te lasser?

The Feeling of Jazz, la version du Seamus Blake Quartet

Quel est ton dernier coup de cœur, toutes formes d’arts confondues?

La dernière série de François Létourneau, C’est comme ça que je t’aime

Si ta musique était de la bouffe, que serait-elle?

Un savant mélange de style bouffe de rue et d’un bon restaurant français

Complète la phrase suivante : Je ne pourrais vivre sans… musique.