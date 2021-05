Hausse des demandes pour l’aide médicale à mourir en Abitibi-Témiscamingue

Marielle Piché et Ruth Barrette s’estiment chanceuses d’avoir accompagné leur amie à travers ce processus d’aide médicale à mourir.

Une expérience qui a littéralement changé leur façon d’envisager la mort.

Leur amie souffrait d’un cancer du poumon depuis cinq ans et a choisi de bénéficier de l’aide médicale à mourir.

Quand elle nous en a parlé, sa décision était prise, c’était définitif, elle avait vécu les deuils de ses parents et d’autres personnes dont elle avait pris soin et elle ne voulait pas revivre ça elle-même, car elle savait comment c’était dur les derniers moments , affirme Ruth Barrette.

Elle a toujours dit qu’en prenant cette décision-là, elle se faisait un cadeau. Cinq ans de cancer, ce n’est pas une bataille qu’elle a perdue selon moi, c’est le paradis qu’elle a gagné , ajoute Marielle Piché.

En plus de s’éviter beaucoup de souffrances, les deux femmes assurent que leur amie y a vu plusieurs avantages. Elle a notamment pu dire au revoir à tout le monde et a reçu beaucoup de beaux mots de différentes personnes.

Ces mots, souvent, sont reçus par nos proches lorsqu’on meurt, mais c’est elle qui les recevait avant de s’en aller , affirme Marielle Piché.

Elle nous avait bien préparées, c’était extraordinaire la sérénité qu’il y avait entre nous trois lorsque le processus a eu lieu et juste avant. On est sorties de là en paix, c’était spécial ce qu’on a vécu , affirme Ruth Barrette.

Les deux dames aimeraient que l’aide médicale à mourir soit moins tabou et plus acceptée dans la société.

Le problème souvent, c’est que les gens autour de toi ne veulent pas que tu partes, ils veulent te garder le plus longtemps possible. Certains considèrent que c’est une euthanasie ou un suicide, mais il faut que tu penses à la qualité de vie des gens malades, ça va toujours aller de pire en pire, il n’y a pas de retour , précise Ruth Barrette.

En 2019-2020, 28 personnes ont fait une demande pour l’aide médicale à mourir dans la région, 24 de ces demandes ont été acceptées.

Pour bénéficier de l’aide médicale à mourir, il y a de nombreux critères à respecter. En plus d’être en fin de vie, il faut notamment avoir une maladie grave et incurable, avoir une situation médicale qui se caractérise par un déclin avancé et irréversible de ses capacités, et surtout, il faut être apte à consentir jusqu’au moment du geste, ce qui fait en sorte que certains ne répondent pas aux critères.