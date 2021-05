Joyce N’sana, Révélation Radio-Canada 2021-2022

La voix montante du reggae et de l’afrobluehop

Petite femme à grande voix, Joyce N’sana ancre son reggae dans un parcours gospel tout en y ajoutant son savoureux mélange d’afropop, de blues et de hip-hop. L’auteure-compositrice-interprète qui a grandi au Congo dans un contexte de guerre livre un message clair et déterminé : celui de la paix.

La Québécoise sort son premier microalbum en mars 2016, qui remporte le titre de l’album de musique du monde de l'année de la radio CJLO. En 2017, elle fait une apparition à l'émission La voix. Elle remporte ensuite la finale montréalaise du Landmark Events Showcase 2018. En 2019, Joyce atteint la finale des Vitrines XP et enregistre un microalbum intitulé Obosso, dont la sortie est prévue le 7 juillet 2021.

Voilà pour le résumé biographique. Faites plus ample connaissance avec la Révélation Radio-Canada en chanson 2020-2021 en consultant le questionnaire ci-dessous.

Est-ce que tu viens d’une famille talentueuse musicalement?

Mon père est auteur-compositeur et guitariste, et ma mère était choriste à l’église lorsqu’elle était plus jeune. Mon premier spectacle sur scène était à 10 ans. Je chantais du gospel à l’église.

Quelles sont les thématiques qui t’inspirent le plus dans ta musique?

La condition féminine (venant du Congo, un pays où le viol est une arme de guerre), la foi (mon père est pasteur et ma famille, croyante et pratiquante), la justice, la liberté dans mon pays d’origine et mes terres d’accueil.

Tu as carte blanche pour créer le spectacle de tes rêves. Avec qui souhaites-tu partager la scène?

Miriam Makeba, Billie Holiday, Aretha Franklin, Bob Marley, Tupac, Dobet Gnahoré, Tobe Nwigwe, Jacob Banks, Kerry James, Youssoufa, Sizzla, Lauryn Hill, Richard Bona, Lokua Kanza et Angélique Kidjo

Tu peux faire trois vœux pour l’année à venir. Quels sont-ils?

Faire deux albums, gagner deux Grammys, et faire une tournée internationale sans la COVID-19

Nomme-moi un album, une pièce ou un artiste (toutes disciplines confondues) qui t’influence ou t’a influencée?

Strange Fruit, de Billie Holiday

Quelle chanson ou quelle œuvre musicale aurais-tu aimé avoir écrite ou composée?

Le chant de la douleur, de Gerry Boulet

Quelle chanson ou quelle œuvre peux-tu écouter en boucle sans te lasser?

L’album Zabalaza, de Thandiswa Mzai

Nomme-moi une chanson que tu adores écouter et qui nous surprendrait?

Helena, de My Chemical Romance; les voix et le clip m’avaient fascinée.

Tu pars en voyage demain. Où vas-tu?

Voir mon père au Congo

Complète la phrase suivante : Je ne pourrais vivre sans… enfants, sans foufou, sans chèvres, et sans musique.