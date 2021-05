Grandes émotions pour des finissantes du Collège Mont Notre-Dame

L'activité a commencé en matinée, alors que les mollets des élèves ont été bien sollicités. Il leur a fallu faire quand même plus de 15 000 pas -merci aux montres intelligentes pour cette statistique- pour parcourir la dizaine de kilomètres séparant leur école du sanctuaire.

Tout au long du parcours, cinq arrêts étaient prévus pour que les filles puissent revoir et discuter ensemble de chacune des années de leur secondaire. Les souvenirs ont été nombreux à jaillir au cours des conversations sur ces soixante mois, qui ont passé aussi vite qu'un battement de cil, selon leurs dires.

C'est ici que les élèves ont reçu leur lettre écrite cinq ans plus tôt. Photo : Radio-Canada / Geneviève Proulx

Puis, une fois arrivée à Beauvoir, deux heures et demie plus tard, une enveloppe bien spéciale et remplie de mystère les attendait. À l'intérieur, elles ont retrouvé une lettre que chacune s'était écrite à elle-même cinq ans plus tôt, dans un cours de français. Ces lettres avaient été précieusement conservées dans une boîte.

C'est dans ces boîtes qu'étaient conservées les précieuses lettres. Photo : Radio-Canada / Geneviève Proulx

Rim Kadiri rit très fort lorsqu'on lui demande si elle se souvient de ce qu'elle a bien pu se raconter dans sa missive. Je sais que je n'étais pas sérieuse avec ça. J'ai vraiment écrit n'importe quoi. J'ai écrit des blagues de nulle. Mais je sais que je vais vraiment aimer ça me rappeler quel genre de fille j'étais. Son amie, Anaïs Lanthier, avait pris l'activité bien au sérieux, elle! Je me souviens que ma lettre était super longue (NDLR : elle a écrit 12 pages au final!). J'étais super motivée. Je voulais tellement avoir des souvenirs de secondaire un. J'avais peur d'oublier.

Les enseignants Yoland Bouchard et Jean-Marc Deschênes font parti du groupe qui a mis sur pied cette tradition, vieille de près de 20 ans. Photo : Radio-Canada / Geneviève Proulx

C'est une activité importante. Ça nous montre tous à quel point on a grandi comme personne. L'adolescence, c'est vraiment une période de notre vie où on grandit, où on apprend à se connaître. C'est une belle comparaison de se voir maintenant, comparé [à ce qu'on était en] secondaire un. C'est un beau contraste. Une citation de :Anaïs Lanthier

Certaines élèves ont préféré se retrouver seule pour retrouver leurs souvenirs. Photo : Radio-Canada / Geneviève Proulx

Certaines ont ouvert leur enveloppe avec leurs amis et lisaient leur lettre à haute voix. D'autres ont préféré se retirer pour mieux apprécier le moment. Si quelques-unes avaient la larme à l'oeil, la plupart rigolaient franchement de découvrir l'adolescente qu'elles étaient, cinq ans plus tôt. C'est émouvant de voir ce qu'on a écrit en secondaire un, voir qui on était, à quel point on a évolué , raconte Florence Turgeon.

D'autres ont préféré découvrir le contenu de leur enveloppe avec leurs amies. Photo : Radio-Canada / Geneviève Proulx

Marianne avait pris soin de bien décorer l'enveloppe dans laquelle elle avait glissé sa lettre écrite cinq ans plus tôt. Photo : Radio-Canada / Geneviève Proulx