Ariane Roy, Révélation Radio-Canada 2021-2022

Dotée d’un naturel désarmant et rafraîchissant, Ariane Roy mise sur les contrastes et la spontanéité autant dans sa musique que sur scène. En plus d’être une guitariste talentueuse, elle possède une voix riche et assumée, mêlant diverses influences allant de la pop au jazz. Elle écrit sur la vingtaine, la sienne et celle des femmes qui l’entourent, avec des mots doux ou cassants.

La chanteuse fait paraître sa première chanson, Adèle, en 2019. La même année, elle récolte le prix du ROSEQ et la bourse Pauline-Julien lors du concours Destination Chanson Fleuve au Festival en chanson de Petite-Vallée. Elle se retrouve finaliste au Cabaret Festif! de la relève et ensuite au grand concours du Festival international de la chanson de Granby, où elle remporte deux prix. En 2020, elle est finaliste au concours les Francouvertes et fait paraître son premier microalbum, AVALANCHE (n.f.).

Écoutez AVALANCHE (n.f) d'Ariane Roy

Voilà pour le résumé biographique. Faites plus ample connaissance avec la Révélation Radio-Canada en chanson 2020-2021 en consultant le questionnaire ci-dessous.

Y a-t-il eu une personne marquante dans ta vie qui t’a donné le goût de la musique?

Il y a eu mon professeur de violon quand j’avais 8 ans, avec qui dans certains cours on parlait plus qu’on jouait, mais on parlait beaucoup de musique, et un jour il m’a fait part d’une école arts-études où je pourrais m’inscrire. Je me suis inscrite à la Maîtrise des petits chanteurs de Québec l’année d’après.

Quand as-tu su que tu voulais faire de la musique? As-tu eu un déclic?

Mes parents m’emmenaient toujours au Festival de la chanson de Tadoussac. On regardait des spectacles d’artistes qu’on ne connaissait pas, et j’étais toujours émerveillée par les découvertes musicales que j’y faisais. Je me suis dit qu’un jour, ça pourrait être moi qui serais sur scène.

Quelles sont les thématiques qui t’inspirent le plus dans ta musique?

La peur, les contradictions, et le désir de se libérer de ce qui nous retient. Mes textes sont de plus en plus intimes, mais il y a toujours un rapport à l’autre. J’écris sur ce que je connais, et souvent sur ce que je n’aime pas de moi, ce qui m’énerve. J’écris vraiment aussi sur ce à quoi j’aspire. Ça m’aide à m’accepter, finalement. J’ai le point de vue d’une femme dans la mi-vingtaine, donc nécessairement mes textes sont teintés par ça aussi.

Tu as carte blanche pour créer le spectacle de tes rêves. Avec qui souhaites-tu partager la scène?

Je viens de voir un spectacle virtuel de Klô Pelgag, et c’est l’un des meilleurs spectacles que j’ai vus de ma vie. Donc oui, je lui demanderais de venir faire une apparition. Sinon, j’inviterais Kate Bush.

Quel est le premier concert auquel tu as assisté? Quel souvenir en gardes-tu?

Un spectacle de Mes Aïeux. J’ai adoré ça! J’avais les yeux rivés sur la violoniste. J’ai commencé à en jouer après.

Quelle chanson ou quelle œuvre musicale aurais-tu aimé avoir écrite ou composée?

Marie-Marthe, de Jimmy Hunt

Quelle chanson ou quelle œuvre peux-tu écouter en boucle sans te lasser?

L’album Teen Dream, de Beach House

Si tu pouvais prendre un verre avec une personnalité de la musique, morte ou vivante, qui choisirais-tu?

Joni Mitchell

Quel est ton dernier coup de cœur, toutes formes d’arts confondues?

Le livre Chauffer le dehors, de Marie-Andrée Gill

Quel est l’endroit sur Terre (ou ailleurs) où tu rêves de te produire en spectacle?

En Angleterre