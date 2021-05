Une collation des grades à l’Amphithéâtre Cogeco pour les étudiants de l’UQTR

L’événement reçoit habituellement 5000 personnes, dont 1200 diplômés. La nouvelle formule prévoit cependant que les étudiants ne seront pas accompagnés. Le recteur Christian Blanchette voit cependant l’occasion de souligner la réussite scolaire et le travail du corps professoral dans l’un des lieux les plus magnifiques et majestueux de Trois-Rivières . Il promet une cérémonie émouvante et spectaculaire.

Un doctorat honoris causa sera remis au clown humanitaire Guillaume Vermette et au promoteur de la francophonie Clément Duhaime. La collation des grades est prévue pour les 13 et 14 septembre prochains.