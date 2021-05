Les 70 ans et plus pourront voter par correspondance aux élections municipales

La Ville de Québec annonce qu'il sera possible pour les gens âgés de 70 ans et plus de voter par correspondance pour élire un nouveau maire en novembre prochain. La mesure vise aussi les gens non domiciliés à Québec.

Ces mesures additionnelles représentent un ajout budgétaire de 522 200 $ pour les prochaines élections.

En permettant aux électeurs de 70 ans ou plus et aux électeurs non domiciliés de voter par correspondance, la Ville favorise l’accessibilité à ce mode de votation et offre une protection supplémentaire aux personnes les plus vulnérables dans le contexte de la pandémie, peut-on lire dans un communiqué.

Électeurs admissibles : Être un électeur domicilié âgé de 70 ans ou plus le jour fixé pour le scrutin;

Être un électeur domicilié dans une résidence privée pour aînés prévus par la loi ou dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier, un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou un centre de réadaptation;

Être un électeur domicilié et qui est incapable de se déplacer pour des raisons de santé et son proche aidant domicilié au même endroit;

Être un électeur domicilié et dont l’isolement est recommandé ou ordonné par les autorités de la Santé publique en raison de la pandémie de la COVID-19;

Être un électeur non domicilié sur le territoire de la ville de Québec, soit ceux qui ont une adresse à Québec, sans qu'elle soit leur adresse principale.

Afin d'éviter les rassemblements le jour du scrutin, la Ville compte également augmenter le nombre de lieux de vote de 115 à 170.

Une journée de vote par anticipation sera également ajoutée, de même que la prolongation des heures d'ouverture des bureaux de vote.

Près de 415 000 électeurs sont appelés aux urnes le 7 novembre prochain.