L'Exposition nationale canadienne a besoin de 11 millions de dollars pour survivre

La plus grande fête foraine du pays, qui existe depuis plus de 140 ans, a besoin de 11 millions de dollars pour survivre jusqu'en 2022, selon son directeur général, Darrell Brown.

Toronto annule encore une fois tout grand rassemblement cet été en raison de la pandémie.

Parmi les événements annulés figurent entre autres l'Exposition nationale canadienne, Taste of the Danforth et le Festival caribéen de Toronto.

L'interdiction, qui était déjà en vigueur jusqu'au 1er juillet, sera donc étendue jusqu'à la fête du Travail, le 6 septembre. Un autre coup dur pour les organisateurs d'événements cet été.

Ces 15 [derniers] mois ont été dévastateurs pour la communauté touristique de Toronto , dit le président et directeur général de Destination Toronto, Scott Beck.

Le défilé du carnaval caribéen de Toronto est encore une fois annulé. Photo : La Presse canadienne / Christopher Katsarov

Selon une analyse de l'agence plus tôt cette année, la pandémie a entraîné une perte de 8,35 milliards de dollars à Toronto en raison de la baisse des dépenses des visiteurs.

Le tourisme à Toronto a généré plus de 10 milliards de dollars et soutenu 70 000 emplois en 2019, selon l'agence.

À l'échelle de la province, les industries liées au tourisme ont connu une perte totale combinée de 141 000 emplois entre février 2020 et avril 202 en raison de la pandémie, selon le gouvernement de l'Ontario.

Même la viabilité de la plus importante fête foraine du pays est remise en question.

La CNE à court d'argent

La foire annuelle CNE, qui existe depuis plus de 140 ans, craint de ne pas survivre à la pandémie sans le soutien financier de tous les gouvernements.

L'annulation de l'événement en personne de 18 jours a entraîné une perte financière de 6 millions de dollars, l'an dernier.

La CNE est annulée pour la troisième fois de son histoire. Photo : Radio-Canada

Les revenus générés chaque année sont réinvestis pour son fonctionnement l'année suivante. Les annulations et les pertes financières de 2020 et 2021 auront donc un impact important sur l'avenir de la CNE , explique le directeur général Darrell Brown.

En ce moment, nous vivons avec de l'argent emprunté à court terme et nous serons complètement à court de fonds d'ici décembre. Une citation de :Darrell Brown, directeur général de l'Exposition nationale canadienne (CNE)

La CNE devra réévaluer la viabilité financière après une deuxième année consécutive de pertes de revenus d'un total d'environ 70 millions de dollars , indique le directeur général Darrell Brown, dans un communiqué.

En entrevue avec Radio-Canada, il affirme que la foire n’aura plus de fonds d’ici décembre et que les organisateurs devront faire une mise à pied massive de ses employés à la lumière de la situation.

L’événement qui attire plus de 1,4 million de personnes chaque année compte environ 5000 employés.

L'Exposition nationale canadienne devait avoir lieu du 20 août au 6 septembre cette année. Photo : Radio-Canada / Isabelle Ménard

M. Brown estime que la CNE a besoin de 11 millions de dollars au plus vite pour survivre jusqu'en 2022 .

Toronto a promis de soutenir la foire annuelle CNE pour s'assurer que cet événement historique fasse un retour réussi en 2022 .

L'annulation de la fête foraine de 18 jours l'an dernier a entraîné une perte totale de 128 millions de dollars en retombées économiques pour la province et plus de 35 millions de dollars en potentielles pertes de revenus provenant notamment de la vente de billets, des commerçants et des commandites, selon la CNE.

Nous n'aurons plus aucun sou d'ici décembre. Sans le 11 millions de dollars, on n'existe plus. Une citation de :Darrell Brown, directeur général de l'Exposition nationale canadienne (CNE)

M. Brown dit être en contact avec les ministères des Finances et du Tourisme depuis mai 2020 sans résultats tangibles pour ce qui est d'une aide financière.

Il affirme que la CNE n'a reçu qu'environ 20 000 dollars du fonds de secours aux petites entreprises de l'Ontario.

Par courriel, le ministère du Tourisme de l'Ontario répond qu'il continuera de travailler avec la CNE et les autres membres de l'industrie pour une éventuelle reprise sécuritaire .

La porte-parole du ministère du Tourisme, Dakota Brasier, ajoute qu' un soutien supplémentaire aux grands opérateurs, dont la CNE, est envisagé alors que nous prévoyons une reprise plus large de nos secteurs .

C'est le moment d'agir , lance M. Brown qui dit ne pas encore avoir reçu ce coup de pouce tant attendu.

L'édition 2017 du festival Taste of Danforth Photo : Taste of Danforth

Taste of the Danforth est le plus grand festival de rue au Canada, accueillant plus de 1,6 million de visiteurs en une seule fin de semaine dans le quartier grec de Toronto.

Les dépenses projetées liées au tourisme pour le festival de 3 jours s'élevaient à environ 66,5 millions de dollars en 2020 , précise la directrice générale de la zone d’amélioration commerciale de Greektown, Mary Fragedakis.

En 2018, l'impact économique d'une seule fin de semaine était de 106 millions de dollars.