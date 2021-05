La vaccination s'accélère en Saskatchewan

Les dernières données publiées par le gouvernement saskatchewanais montrent que le rythme de vaccination s'accélère dans la province, car les personnes dans la trentaine et la quarantaine se font vacciner plus rapidement que celles plus âgées.

En ce moment, la province fournit quotidiennement des statistiques de vaccination pour les personnes âgées de 30 à 80 ans et plus. Par ailleurs, les autorités indiquent que 545 459 doses de vaccins contre la COVID-19 ont été administrées dans la province.

Population vaccinée contre la COVID-19 en date du 12 mai : 80 ans et + : 47 277 (88 % de la population de ce groupe d'âge)

70 à 79 ans : 69 274 (87 %)

60 à 69 ans : 111 391 (80 %)

50 à 59 ans : 99 593 (68 %)

40 à 49 ans : 86 303 (57 %)

30 à 39 ans : 57 564 (31 %)

En route pour remplir les critères du plan de réouverture

Ainsi, la Saskatchewan respecte les délais qu’elle s’était imposés pour rouvrir l’économie cet été dans un plan en 3 étapes publié récemment.

La première étape permettra de voir les restaurants et les bars rouvrir avec une limite de 6 personnes par table et de pouvoir tenir des rassemblements privés de 10 personnes maximum. Mais pour y arriver, la province doit atteindre un seuil de 70 % des 40 ans et plus ayant reçu leur première dose de vaccin.

La Saskatchewan a atteint ce cap dimanche dernier. Il ne reste désormais plus qu'à attendre que les 18 ans et plus soient admissibles à la vaccination, ce qui devrait être annoncé avant la fin du mois de mai.

La troisième et dernière étape du plan, celle qui verra la plupart des restrictions éliminées, n’arrivera que lorsque 70 % des 18 ans et plus auront reçu leur première dose. La province l’envisage pour le début du mois de juillet.

À l’heure actuelle, 52,7 % des 18 ans et plus ont reçu leur vaccin.

Scott Moe estime que la population accepte le vaccin

Mardi, le premier ministre Scott Moe se disait sûr de voir la population accepter le vaccin.

La majorité saisit l'occasion de se faire vacciner. Une citation de :Scott Moe, premier ministre de la Saskatchewan

Le premier ministre reconnaît qu’il y a encore des personnes qui ne se feront pas vacciner. Nous savons que certaines personnes ont une raison valable de ne pas se faire injecter une dose, mais d'autres choisissent aussi simplement de ne pas le faire. C'est leur droit, en fin de compte.

Scott Moe prévoit que la province réouvre ses activités en juillet. Photo : Radio-Canada / Alexandre Lauzon

Cependant, Scott Moe affirme que si un trop grand nombre de personnes choisissent de ne pas se faire vacciner, la province aura un problème. Cela va mettre en péril la sécurité et la santé publique et notre capacité à rouvrir notre économie rapidement.

Avec les informations de Guy Quenneville