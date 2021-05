Keystone XL: la Saskatchewan conteste la décision du président Biden

Pour ce faire, la province a engagé une firme américaine afin d’intervenir dans les processus juridiques intentés par le Texas, le Montana et 19 autres États. La firme devrait soumettre l’argumentaire de la Saskatchewan au début du mois de juin.

Nous ne souhaitons pas faire d'ingérence dans la politique américaine, mais nous devons protéger l’économie de la Saskatchewan , affirme le ministre de la Justice et procureur général, Gordon Wyant, par voie de communiqué.

Le 20 janvier 2021, le président américain a révoqué le permis du pipeline Keystone XL. Le projet entrepris en 2008 était censé fournir 830 000 barils de pétrole albertain par an aux raffineries texanes, en passant par la Saskatchewan.

Le 17 mars, 21 États américains ont intenté une poursuite contre l’administration Biden.

Selon les plaignants, la décision du président américain est anticonstitutionnelle. La réglementation en matière de commerce entre États et nations relève de la juridiction du Congrès et non du président, avancent-ils.