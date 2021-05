5 nouveaux cas de COVID-19 au Nouveau-Brunswick vendredi

Il y a quatre cas dans la région de Fredericton, dont deux chez des jeunes de moins de 19 ans. Parmi les quatre nouveaux malades à Fredericton, trois ont été en contact avec des cas déjà confirmés et l’autre revient d’un voyage.

Il y a aussi un nouveau cas dans la région de Saint-Jean. Ce cas fait l’objet d’une enquête.

Seize personnes se sont rétablies au cours des dernières 24 heures. Il y a donc 116 cas actifs au Nouveau-Brunswick.

Au total, 10 personnes sont hospitalisées. Six patients sont hospitalisés au Nouveau-Brunswick, dont deux à l’unité des soins intensifs. Quatre patients sont hospitalisés à l’extérieur de la province.

44% de la population a reçu une dose de vaccin

Plus de 300 000 personnes ont reçu au moins une première dose de vaccin au Nouveau-Brunswick, ce qui représente plus de 44% de la population âgée de 12 ans et plus.

Jeudi, 10 400 doses ont été administrées dans la province, ce qui représente un record pour le nombre de personnes vaccinées en une seule journée.