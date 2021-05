Une jeune pousse lance ses ordinateurs portables modulables faciles à réparer

L’ancien ingénieur d’Oculus Nirav Patel a fondé Framework avec l’envie de doubler les années heureuses de l’utilisation d’un ordinateur portable. C’est pourquoi il s’est inspiré du modèle des Fairphone, ces téléphones intelligents dont les pièces peuvent être facilement détachées pour être remplacées.

Tout comme eux, les ordinateurs portables dévoilés par Framework sont modulables. Pour remplacer un module de l’appareil, les propriétaires balaient d’abord le code QR de la composante, qui mène à des instructions en ligne détaillées par étape et en vidéo pour procéder, un peu à la manière d’iFixit.

Selon la jeune pousse, chaque intervention prend tout au plus 10 minutes à exécuter, à l’exception du remplacement du processeur et de la carte mère, qui nécessitent un peu plus d’efforts.

Quatre modèles

La première collection de la Framework compte quatre ordinateurs portables plus légers que le MacBook Pro de 13 pouces d’Apple et tous dotés d'un écran de 13,5 pouces et d’une webcam de 1080p. Les appareils sont conçus avec au moins 50 % d’aluminium recyclé.

Les différents modèles se distinguent davantage sur le plan du processeur, de la mémoire vive et de l’espace de stockage. L’appareil d’entrée de gamme, détaillé à 1209 $, est équipé du processeur Core i5-1135G7 d'Intel, de 8 Go de mémoire vive (RAM) et d’un stockage de 256 Go. Le modèle professionnel, le plus haut de gamme, est offert à 2419 $ et comprend sur un processeur Core i7-1185G7, 32 Go de RAM, et 1 To de stockage.

Entre les deux, l’ordinateur appelé Performance se détaille à 1693 $. Toutefois, si vous souhaitez économiser quelques dollars et relever le défi, l’ordinateur peut aussi être livré en pièces détachées pour être assemblé à la maison, avec un choix de composantes et le système d’exploitation, moyennant 906 $.

Les précommandes sont offertes depuis vendredi aux États-Unis, mais il faudra attendre la fin de l’année pour qu’elles le soient au Canada.