L’OSM reconnaîtra publiquement sa cofondatrice : Antonia Nantel

Connaissez-vous Antonia Nantel? Il est parfaitement normal que son nom ne vous dise rien, puisqu’elle est tombée dans l’oubli.

Pourtant, Antonia Nantel, connue dans les années 1930 sous le titre matrimonial de Mme Athanase David, est une grande bâtisseuse. Et son legs est impressionnant, à une époque où le rôle des femmes était encore mineur; elles étaient même mineures devant la loi (les femmes n’obtiendront le droit de vote qu’en 1940 au Québec).

Surnommée la valkyrie des Festivals , Antonia Nantel est l’âme dirigeante et l’impétueuse cofondatrice de la Société des concerts symphoniques de Montréal, en 1934, renommée peu de temps après Orchestre symphonique de Montréal.

Cette institution est devenue un phare de notre patrimoine culturel et musical québécois. Lorsqu’on pense à l’OSM, les noms d’Athanase David et de Wilfrid Pelletier nous viennent en tête. Quant à Pierre Béique, qui a été administrateur de l’OSM durant de nombreuses années, il est arrivé plus tard.

Il manque donc un personnage au trio de fondateurs, un oubli historique de taille, puisque c’est Mme Nantel qui a été l’instigatrice de ce grand projet : doter le Québec d’un premier orchestre francophone.

En marque d’appréciation de leur dévouement à l’œuvre des Concerts symphoniques, le conseil d’administration de la société a nommé hier l’honorable M. David, Mme David et M. Wilfrid-Pelletier membres fondateurs à vie des Concerts symphoniques de Montréal. Une citation de :le 16 octobre 1936

Antonia Nantel est aussi cofondatrice des Matinées de Montréal et des Festivals de Montréal, qu’elle dirigera durant plus de 15 ans. L’ampleur de ces festivals était telle qu’elle organisait sur le mont Royal d’immenses spectacles en plein air qui faisaient courir les foules.

Le festival de Montréal touchait toutes les formes d’art [...] et, chose intéressante, une grande partie de ce festival avait lieu sur la montagne. [...] C’était le Montréal des festivals bien avant le Montréal des festivals. Une citation de :Jacques Nantel, professeur émérite à HEC Montréal et parent d’Antonia Nantel

Bref, son empreinte sur la scène culturelle montréalaise et québécoise dans la première moitié du 20e siècle est indéniable.

Pourtant, peu de gens se souviennent aujourd’hui de cette femme. Pourquoi?

C’est ce que j’ai voulu comprendre dans l’émission que je présenterai ce soir à 20 h sur les ondes d’ICI Première, dans la série Carte blanche à...

Antonia Nantel retrouvera sa place dans l’histoire de la création de l’OSM

En entrevue, Madeleine Careau, chef de la direction de l'OSM, admet qu’elle-même ne connaissait pas l’existence d’Antonia Nantel à son arrivée à la tête de la prestigieuse institution, il y a plus de 20 ans.

Faisant partie moi-même d’une organisation majoritairement féminine, je ne peux que déplorer à cet égard la non-reconnaissance historique des femmes à l’avancement de multiples domaines de l’activité humaine. Une citation de :Madeleine Careau, chef de la direction de l’Orchestre symphonique de Montréal

Madeleine Careau reconnaît du même souffle le rôle indéniable qu’a joué Antonia Nantel dans la création de l’OSM.

Je vous l’accorde, on confondait qui étaient les fondateurs. On admet d’emblée que Mme Antonia Nantel a joué un rôle clé dans la création de la Société des concerts symphoniques de Montréal, qui deviendra plus tard l’OSM, et nous sommes très enthousiastes à l’idée de rendre hommage à Mme Nantel, de manière officielle et permanente. Une citation de :Madeleine Careau, chef de la direction de l’Orchestre symphonique de Montréal

Antonia Nantel sera reconnue par l’Assemblée nationale comme grand personnage historique du Québec

D’emblée, la ministre de la Culture et des Communications du Québec, Nathalie Roy, voit d’un très bon œil la reconnaissance de cette grande bâtisseuse par l’OSM. Et elle désire accompagner cette reconnaissance d’un geste symbolique fort.

En tant que ministre de la Culture, on a le privilège de pouvoir désigner des gens, hommes et femmes, en tant que personnages historiques du Québec, et puisque Mme Nantel n’y est pas [...], nous allons nous assurer de pouvoir la désigner en tant que personnage historique du Québec. Une citation de :Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications du Québec

Montréal souhaite un lieu pour honorer la mémoire d’Antonia Nantel

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, anthropologue de formation qui s’intéresse particulièrement aux questions concernant la représentation des femmes dans l’espace public, accueille elle aussi avec enthousiasme la perspective de reconnaître la contribution d’Antonia Nantel à la vitalité culturelle et musicale de Montréal.

Quand on m’en a parlé, je me suis dit : est-ce que ce nom est dans la banque de toponymie? Et s’il ne l’est pas, alors il le sera. Et je souhaite ardemment qu’on trouve un lieu pour honorer le legs de Mme Nantel. Une citation de :Valérie Plante, mairesse de Montréal

La députée libérale Hélène David est la petite-fille d’Antonia Nantel. Elle travaille sans succès depuis 15 ans à rétablir la place de celle-ci dans l’histoire. L'ancienne ministre de la Culture et des Communications et ancienne ministre de la Condition féminine se réjouit donc que l'OSM reconnaisse enfin le rôle de son aïeule.

Au nom de toute ma famille, nous accueillons avec beaucoup d’espoir la reconnaissance du rôle d’Antonia Nantel dans la fondation de l’OSM. Nous nous engageons à travailler avec l’OSM pour reconnaître, dans un lieu ou carrément dans le nom de la maison symphonique, l’importance du rôle d’Antonia Nantel dans la fondation de l’OSM. Une citation de :Hélène David, députée libérale et petite-fille d’Antonia Nantel

L’invisibilisation des femmes est un phénomène historique connu, auquel on s’intéresse depuis peu, et malheureusement, les exemples sont multiples. Mais force est de constater que le 21e siècle apporte son lot de questionnements et d’éclairages nouveaux.

Si le nom d’Antonia Nantel ne vous disait rien avant aujourd’hui, ce ne sera plus le cas demain. Cette femme a désormais sa place dans l’histoire du Québec.

