COVID-19 : l’Outaouais et Ottawa déplorent un nouveau décès

L’Outaouais et Ottawa déplorent un nouveau décès attribuable à la COVID-19, vendredi.

L’Outaouais connaît sa hausse de cas de COVID-19 la plus modérée de la semaine avec 19 nouvelles contaminations rapportées vendredi.

Depuis le début de la pandémie, 11 790 personnes en Outaouais ont jusqu’à maintenant contracté le coronavirus et 11 302 d’entre elles sont guéries, selon les données de la santé publique.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux ( CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux ) de l’Outaouais déplore toutefois un nouveau décès attribuable à la COVID-19, vendredi. Il s’agit de la 2083e personne à succomber au virus dans la région.

Selon les autorités de santé publique, la victime logeait à résidence privée pour aînés (RPA) Château Symmes, à Aylmer, où une éclosion a été rapportée la fin de semaine dernière. Les données provinciales font état de 24 cas actifs au Château Symmes en date du 13 mai.

Selon le dernier bilan des hospitalisations en Outaouais, 50 personnes sont suivies pour des symptômes de la COVID-19, 38 d’entre elles sont hospitalisées à l’Unité COVID-19 de l'Hôpital de Hull, six autres sont à l’Unité COVID-19 de l’Hôpital du Pontiac, alors que six patients luttent pour leur vie aux soins intensifs à Hull.

Les autorités de santé publique surveillent, vendredi, 280 cas actifs sur le territoire de l’Outaouais.

Selon l’Institut national de santé publique du Québec ( INSPQInstitut national de santé publique du Québec ), 421 variants du virus de la COVID-19 ont jusqu’à maintenant été confirmés en Outaouais, dont la majorité sont de la souche B.1.1.7, associée au Royaume-Uni. De nombreux échantillons sont toujours en analyse.

Un décès de plus aussi à Ottawa

À Ottawa, la santé publique déplore également un décès de plus sur son territoire attribuable à la COVID-19, vendredi.

Selon Santé publique Ottawa ( SPOSanté publique Ottawa ), la victime était âgée d'une cinquantaine d'années. Au total, 534 personnes ont succombé au virus dans la région.

Vendredi, 116 nouveaux cas de COVID-19 s’ajoutent aussi au bilan. Depuis le début de la crise, 25 848 personnes ont contracté le virus dans la capitale fédérale et, selon les autorités de santé publique, 24 126 d’entre elles sont remises sur pied.

Présentement, 71 patients atteints de la COVID-19 sont suivis dans l’un des centres hospitaliers de la région, dont 22 personnes se trouvent aux soins intensifs.

SPOSanté publique Ottawa surveille 1188 cas actifs sur le territoire et 24 foyers d'éclosion en activité. Il s’agit du nombre d’éclosions le plus bas depuis décembre dernier.

Au total, 5606 variants ont été recensés à Ottawa, dont la majorité est de la souche B.1.1.7., associée au Royaume-Uni. Selon les autorités de santé publique, les variants sont à l’origine de 45 décès dans la capitale fédérale.

23 cas de plus dans l'est ontarien

Du côté de l'est ontarien, le Bureau de santé de l'est de l'Ontario (BSEO) rapporte 23 nouveaux cas, vendredi. Il y a actuellement 189 cas actifs dans la région et trois éclosions en cours.

Depuis le début de la pandémie, 4645 personnes ont contracté la COVID-19 dans l'est ontarien, dont 4353 sont guéries.

Le total des décès liés à la COVID-19 reste stable avec 103 victimes.