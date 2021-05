Perturbations à prévoir dans les écoles de l'Outaouais mercredi prochain

Le 7 mai, la Fédération des professionnelles et professionnels en éducation du Québec (FPPE) a annoncé la tenue d’une demi-journée de grève l’avant-midi du 19 mai.

Le syndicat parle d’une ronde de grève mystère, puisque les écoles touchées ne seront pas connues avant le jour de piquetage.

L'annonce des établissements qui seront visés par le piquetage sera faite 19 mai à 6 h par un avis de convocation qui sera diffusé aux médias , écrit Annie St-Pierre, présidente du Syndicat du personnel professionnel du milieu scolaire de l'Outaouais ( SPPMSOSyndicat du personnel professionnel du milieu scolaire de l'Outaouais - CSQCentrale des syndicats du Québec ), membre de la FPPEFédération des professionnelles et professionnels en éducation du Québec .

Les Centres de services scolaires de l’Outaouais ont envoyé une note aux parents d’élèves pour les aviser des perturbations qui sont envisagées dans le quotidien des enfants.

Étant donné que la FPPEFédération des professionnelles et professionnels en éducation du Québec n’entend pas préciser les écoles qui feront l’objet d’une ligne de piquetage, le Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSSPO) désire vous informer que les cours de l’ensemble de ses établissements scolaires seront suspendus en avant-midi le 19 mai , écrit Nadine Peterson, directrice générale du CSSPO Centre de services scolaire des portages-de-l'Outaouais .

Le Centre de services scolaire des Draveurs ( CSSDCentre de services scolaire des Draveurs ) a envoyé une lettre similaire.

Des services à distance seront mis en place dans les deux centres de services scolaires.

Pour les élèves du primaire du CSSPO Centre de services scolaire des portages-de-l'Outaouais et du CSSDCentre de services scolaire des Draveurs , le personnel enseignant fournira un plan de travail aux élèves afin que des apprentissages puissent être faits à la maison, en après-midi.

Pour les élèves du secondaire, tous les cours prévus à l’horaire en avant-midi seront suspendus en raison de la grève , peut-on lire dans les lettres. L’enseignement sera offert à distance, en après-midi, selon l’horaire régulier.

Les services de garde seront fermés pour la journée et le transport scolaire annulé.

Du côté du Centre de services scolaire des Hauts-Bois-de-l'Outaouais ( CSSHBOCentre de services scolaire des Hauts-Bois-de-l'Outaouais ), l'apprentissage sera aussi offert en mode virtuel.

Afin d’assurer la sécurité des élèves, du personnel et la poursuite des apprentissages, l’enseignement se fera à distance pour tous les élèves du préscolaire, du primaire, du secondaire, de la formation générale des adultes et de la formation professionnelle, lors de cette journée , peut-on lire sur le site de l'organisation.

De son côté, le Centre de services scolaire au Cœur-des-Vallées ( CSSCVCentre de services scolaire au Coeur-des-Vallées ) annule tous les cours tant au primaire qu'au secondaire pour cette journée.

Meilleure reconnaissance salariale exigée

Pour cette deuxième séquence de grève, les professionnelles et les professionnels demandent une meilleure reconnaissance salariale pour tous les acteurs du réseau scolaire, qui sont en majorité des femmes , écrit la FPPEFédération des professionnelles et professionnels en éducation du Québec par voie de communiqué.

Dans le but de faire écho à la colère grandissante de ses membres , poursuit le syndicat, des écoles partout au Québec seront fermées par des lignes de piquetage lors de cette journée de grève.

Pour les quatre centres de services scolaires francophones de l'Outaouais, cela représente plus de 350 professionnelles et professionnels qui seront en grève, selon Mme St-Pierre.

Parmi les professionnels, on compte des orthopédagogues, psychologues, orthophonistes, conseillers pédagogiques, analystes, psychoéducateurs, conseillères d'orientation.

En choisissant d’apporter des correctifs salariaux visant seulement le groupe des enseignants, le gouvernement affaiblit le réseau de l’éducation dans son ensemble et crée des tensions dans les équipes de travail. Un profond sentiment d’iniquité se répand et un vent de désaffection massive souffle sur les rangs du personnel professionnel , écrit Jacques Landry, le président de la FPPEFédération des professionnelles et professionnels en éducation du Québec - CSQCentrale des syndicats du Québec .

En procédant ainsi pour régler le problème de pénurie, le gouvernement en crée une autre chez les professionnels, et elle a des conséquences tout aussi dévastatrices pour les élèves. Soyons clairs : les enseignantes et les enseignants méritent leur augmentation de salaire. Soyons encore plus clairs : les professionnelles et les professionnels ne méritent pas moins , conclut M. Landry.

La FPPEFédération des professionnelles et professionnels en éducation du Québec , affiliée à la Centrale des syndicats du Québec ( CSQCentrale des syndicats du Québec ) représente 19 organisations regroupant 10 000 membres répartis dans presque tous les centres de services scolaires du Québec.

L’organisation compte parmi ses membres différentes catégories de personnel dans les secteurs administratif, pédagogique et dans les services directs aux élèves.