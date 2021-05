Heidi Hollinger et Ali Nestor se joignent à l'équipe de Denis Coderre

Son chef, Denis Coderre, a fait connaître trois nouvelles candidatures vendredi, dont celle de la photographe Heidi Hollinger.

L’ex-maire, qui espère reprendre les commandes de Montréal quatre ans après sa défaite aux mains de Valérie Plante, a aussi annoncé que le fondateur de l’organisme Ali et les Prince*sse*s, Ali Nestor, se joindra à son équipe à titre de conseiller spécial en cas de victoire le 7 novembre.

Le boxeur Ali Nestor Photo : Avanti Groupe / Karine Dufour

La photographe Heidi Hollinger, une Montréalaise d’origine qui s’est fait connaître à l’international pour ses portraits de politiciens russes dans les années 1990, se présentera comme conseillère de ville du district Saint-Henri-Est–Petite-Bourgogne–Pointe-Saint-Charles–Griffintown, dans l’arrondissement du Sud-Ouest.

Les deux autres candidates présentées tenteront pour leur part de se faire élire dans des districts de l’arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.

L’entrepreneure sociale et directrice de l’Université dans la Nature, Emilia Tamko, défendra les couleurs d’Ensemble Montréal dans le district Maisonneuve–Longue-Pointe, alors que l’avocate Alba Stella Zúñiga Ramos tentera de devenir conseillère de ville dans le district Louis-Riel. Mme Zúñiga Ramos était déjà impliquée auprès d’Ensemble Montréal, où elle occupe des fonctions d’attachée politique et d’agente de liaison.

Il s’agit de trois candidates exceptionnelles , selon Denis Coderre, qui a vanté leur implication sociale et communautaire.

Par les arts, l’éducation, le milieu politique ou juridique, elles ont le point commun de déjà témoigner chacune à leur façon des préoccupations des citoyens. Les Montréalais.es ne seront pas déçu.es des solutions et des idées que ces trois femmes fortes, qui s’illustrent déjà dans leurs milieux respectifs, ont à leur proposer. Une citation de :Denis Coderre, chef d'Ensemble Montréal

Les questions environnementales et la proximité avec les citoyens ont été au cœur de la présentation des trois candidates, qui apportent également de la diversité à l’équipe Coderre.

Heidi Hollinger, qui a vécu à Moscou et à Cuba avant de revenir s’installer à Montréal, a mis de l’avant sa volonté de reconnecter les citoyens et de bâtir une communauté tout en affirmant se lancer en politique pour contribuer à soutenir les projets et les initiatives des citoyens.

Née en France et installée au Québec depuis une quinzaine d’années, Emilia Tamko porte un discours plus axé sur l’environnement. À l'occasion de cette annonce, elle a mis de l’avant son intention d’augmenter les espaces verts dans la métropole, qualifiant l’environnement de formidable levier, tant pour améliorer la santé que pour créer des liens sociaux .

Quant à Alba Stella Zúñiga Ramos, une avocate d’origine colombienne diplômée de l’Université McGill, elle est présentée comme un exemple parfait de résilience et d’intégration à la société québécoise par Ensemble Montréal, qui a souligné lors de sa présentation qu’elle ne parlait ni le français ni l’anglais à son arrivée au Québec. Elle a fait part de sa volonté de construire un Montréal inclusif, qui favorise l’entrepreneuriat, le développement économique durable et les communautés culturelles en misant sur l’écoute des citoyens et les services de proximité.

Ali Nestor, un ami de longue date de Denis Coderre

Quant à Ali Nestor, un ex-boxeur et entraîneur qui a notamment été fait chevalier de l’Ordre national du Québec pour son implication auprès des jeunes montréalais, il se verra confier le statut de conseiller spécial en matière de sécurité publique, jeunesse et diversité si Denis Coderre redevient maire.

Le chef d’Ensemble Montréal a notamment vanté son implication, pendant trois ans, au sein de la table ronde transculturelle sur la sécurité publique au Canada.

Montréal doit se plier à des évaluations et des suivis continus pour s’ajuster aux différents défis auxquels elle est confrontée , a expliqué M. Coderre, et mon ami Ali Nestor agira comme maître d’œuvre de cette importante démarche .

Ali Nestor a contribué à la remise en forme de l'ex-maire de Montréal (photo prise en 2019). Photo : Twitter (@DenisCoderre)

Le 21 avril, Denis Coderre avait annoncé que le conseiller indépendant Hadrien Parizeau serait de retour avec Ensemble Montréal pour les prochaines élections municipales et que Karine Boivin Roy, conseillère du district Louis-Riel depuis 2013, sera candidate à la mairie de l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.

Puis, une semaine plus tard, il avait annoncé avoir convaincu Guillaume Lavoie d’être candidat pour son parti à la mairie de l’arrondissement Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.

Cet ancien conseiller municipal, spécialiste de la politique américaine, avait été battu de peu lors de la course à la chefferie de Projet Montréal qui a couronné Valérie Plante, en 2016.