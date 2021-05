Levée des restrictions : un peu cet été, plus à l’automne, prévoit Ottawa

L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) entrevoit des assouplissements des mesures sanitaires cet été et une plus large levée des restrictions à l’automne. Le tout étant tributaire de la couverture vaccinale.

Ainsi, d’après les projections de l’ASPC, dans la mesure où 75 % des personnes admissibles au vaccin ont reçu leurs deux doses et sont entièrement vaccinées contre la COVID-19 , il serait possible de faire plus d’activités à l’intérieur avec des personnes ne faisant pas partie du même ménage.

Il serait donc toléré de fréquenter des collèges , de participer à un rassemblement familial et de pratiquer des sports intérieurs .

L’agence fédérale voit cette perspective à l’automne, mais en attendant, pendant la période estivale, des allègements moins importants sont prévus si 75 % des personnes admissibles au vaccin ont reçu une dose et 20 % ont reçu une deuxième dose.

Il serait ainsi possible de faire du camping , des randonnées pédestres , des pique-niques , et se retrouver sur des terrasses .

Plus de détails suivront.