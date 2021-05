Il y aura une 52e édition du Gala de la chanson de Caraquet

C’est très difficile , admet d’emblée la directrice générale du Gala de la chanson, Tanya Brideau.

Le nombre de documents qu’on doit rédiger, des plans opérationnels qui doivent changer presque toutes les semaines, le stress que ça représente, de vouloir créer un événement, mais de ne pas vouloir créer d’éclosion, de vouloir assurer la sécurité de tous, c’est très exigeant pour tous les organismes culturels , explique-t-elle.

Malgré tout, les organisateurs de l’événement regardent en avant et s’apprêtent à accueillir 15 participants aux ateliers de perfectionnement qui auront lieu du 21 au 24 mai. Certains d’entre eux qui sont à l’extérieur du Nouveau-Brunswick y participeront de façon virtuelle. Les finalistes pourront profiter des conseils de Pierre Lapointe, François Lafontaine et de Marie-Pierre Arthur.

Finalistes 2021 : Samuel Mallais (N.-B.)

Ananas, avec Samuel Mallais, Ayden Hutchinson, Guillaume Pitre-Godin et Sam Newman (N.-B.)

Mike à Vik (N.-É.)

Samuel Robidoux (N.-B.)

Écarlate avec Daphnée McIntyre, Clémence Langlois et Samuel LeBlanc (N.-B.)

Omram (N.-B.)

Maxime Boudreau (N.-B.)

Ellie Côté (N.-B.)

Maude Sonier (N.-B.) - réserviste

Trevor Murphy (N.-É.) - réserviste Finalistes de la chanson étoile : Ellie Côté (N.-B.) avec sa chanson 5000 kms

Marie-Ève Caron (N.-B.) avec sa chanson Machine à nuages

Valérie Gionet (N.-B.) avec sa chanson Last call

La finale du Gala aura lieu le 10 juillet au Carrefour de la mer et sera animée par Matthieu Girard. Environ 300 places en salle seront disponibles, et c'est pourquoi les organisateurs proposent aussi au pubic la possibilité d'acheter des billets pour une version virtuelle de l'événement.

Un Gala plus important que jamais pour les artistes

Selon Tanya Brideau, la tenue de l’événement est encore plus importante que par les années passées.

Tanya Brideau a été nommée comme directrice du Gala de la chanson de Caraquet en 2020. Photo : Gracieuseté Gala de la chanson de Caraquet

On est là pour offrir des ateliers à nos artistes et on sait que les artistes avec la pandémie ont extrêmement souffert et nous on essaie de maintenir l’intérêt pour les gens de la relève. Une citation de :Tany Brideau, directrice générale du Gala de la chanson

Même si peu d’artistes ont pu acquérir de l’expérience scénique depuis un an et se sont surtout tournés vers des prestations virtuelles, la directrice s'est dite agréablement surprise par l’intérêt suscité par le Gala cette année.

Ça fait des années qu’on n’a pas eu autant d’inscriptions , mentionne-t-elle en ajoutant que la compétition sera relevée et qu’il aura fallu deux heures de délibération au jury pour choisir les participants.

Une campagne de financement qui bat de l’aile

Les organisateurs du Gala de la chanson ont offert au public au début du mois d’avril un spectacle virtuel payant afin d’éponger des coûts additionnels liés à la préparation de l’événement, dans le contexte de la pandémie.

L’objectif de 10 000 $ n’est pas atteint; l’organisme a seulement recueilli 2000 $.

On n’atteint pas les objectifs, déplore Tanya Brideau. Les gens sont un peu blasés de ça et je les comprends, on a envie de sortir, on a envie de voir les artistes en chair et en os.

Le spectacle est disponible jusqu'au 30 mai. Une vingtaine d’artistes y ont collaboré, incluant Lisa LeBlanc, Jean-François Breau, les Hay Babies et plusieurs autres.