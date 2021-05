[En direct] 117 nouveaux cas de COVID-19 et un décès signalés en Nouvelle-Écosse

Le médecin hygiéniste en chef de la Nouvelle-Écosse, le Dr Robert Strang, et le premier ministre Iain Rankin s'adressent au public et aux médias pour faire le point sur la pandémie de COVID-19, à 14 h.

Les autorités médicales et le gouvernement en Nouvelle-Écosse s’inquiètent de constater une nouvelle hausse des hospitalisations associées à la COVID-19 à travers la province, principalement dans la grande région d’Halifax.

Il y a maintenant 95 personnes atteintes de COVID-19 qui sont hospitalisées. C'est deux hospitalisations de plus que la veille et 22 de plus que mercredi dernier.

Au moins 17 patients se trouvaient vendredi aux soins intensifs.

Le gouvernement néo-écossais a signalé vendredi 117 nouveaux cas de COVID-19.

On déplore aussi un décès, celui d’une personne octogénaire. Il s’agit du 72e décès causé par le coronavirus en Nouvelle-Écosse depuis le début de la pandémie.

La vaccination pour les 35 ans et plus

Plus tôt dans la journée, la province a annoncé que les personnes de 35 ans et plus peuvent désormais prendre rendez-vous pour recevoir le vaccin de Pfizer-BioNTech ou de Moderna contre la COVID-19. La province n'administre plus le vaccin d'AstraZeneca comme première dose.

Jeudi, la Nouvelle-Écosse signalait 1572 cas actifs de COVID-19. Il y avait 85 personnes à l'hôpital, dont au moins 15 aux soins intensifs.

