DG en Ontario : le CSFP se veut rassurant face aux inquiétudes des parents

Michael Clair, premier vice-président du conseil d’administration du CSFPConseil scolaire francophone provincial , affirme que Kim Christianson devrait retourner au siège social du conseil scolaire cet été, en ajoutant que depuis son déménagement temporaire, Mme Christianson fait tout son travail et plus à partir d’où elle est en Ontario .

Mme Christianson va retourner dans la province aussitôt que possible, aussitôt que les consignes sanitaires le permettront. Comme on le sait, les choses en Ontario, ils sont en confinement et les déplacements venant de l’Ontario sont limités ces temps-ci.

Une citation de :Michael Clair, premier vice-président du CSFP