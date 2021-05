Les finances de l'Université de Sherbrooke tiennent le coup, malgré la pandémie

On se porte assez bien sur le plan financier, mais avec une grande incertitude, évidemment. Quand on regarde l’année financière qui vient de se terminer, qui comprend un trou de 100 millions $ pour toutes les universités, on se rend compte qu’on fait mieux qu’on pense , indique le recteur Pierre Cossette.

La situation est donc mieux, selon lui, que ce qui avait été anticipé au tout début de la pandémie. Si tout se déroule comme prévu, l'Université de Sherbrooke pourrait même, dès l'an prochain, revenir à l'équilibre budgétaire.

Pour l’année 2021-2022, on anticipe un budget équilibré. Certes, il y a toujours une petite provision que l’on réserve pour des imprévus en lien avec la COVID-19, mais pour l’instant, ça va bien. S’il devait arriver un impondérable, ce qu’on ne souhaite pas, il pourrait y avoir des impacts négatifs sur le budget , souligne Pierre Cossette.

On a eu beaucoup de dépenses, quand on pense à toutes les mesures sanitaires à appliquer, mais on a aussi eu quelques économies. Par exemple, nos gens ont beaucoup moins voyagé qu'en temps normal Une citation de :Pierre Cossette, recteur de l'Université de Sherbrooke

Hausse d'étudiants québécois

Un des facteurs qui a permis de maintenir les finances est la faible baisse de fréquentation. On pensait subir une baisse de fréquentation de nos programmes, mais on n’en a pas eu. Si on a eu moins d’étudiants internationaux, on a eu plus d’étudiants québécois pour compenser , souligne-t-il.

Pour expliquer l'attraction plus élevée d'étudiants québécois cette année, le recteur évoque les décisions prises par l'université en lien avec la pandémie.

À Sherbrooke, on pense que les efforts qu’on a faits pour maintenir une expérience universitaire agréable malgré la pandémie ont contribué à attirer davantage d’étudiants québécois qu’à l’habitude. Une citation de :Pierre Cossette, recteur de l'Université de Sherbrooke

Le positionnement géographique de l'Université de Sherbrooke l'avantagerait également par rapport aux autres établissements de la province, mais ça ne fait pas foi de tout, selon Pierre Cossette.

C’est vrai que le fait d’être une très grande ville est désavantageux. Toutefois, on a tenu des activités en présence et ce n’est pas parce qu’on est mieux positionnés, c’est parce qu’on sait le faire. C’est favorisant d’être dans une région de taille moyenne, mais il y a aussi une décision consciente de tenter et d’apprendre à vivre avec la COVID-19.

M. Cossette admet toutefois que le retour généralisé des Québécois sur les bancs universitaires a aussi contribué à cette hausse d'étudiants locaux.

La vaccination comme lueur d'espoir

Le recteur se dit par ailleurs satisfait de la situation épidémiologique observée sur le campus tout au long de l'année. Il se réjouit également de voir une grande part des activités de l'établissement continuer de fonctionner malgré tout.

On sait que ce qu’on a fait fonctionne. Ça ne veut pas dire qu’il n’y a aucune éclosion, mais comme je dis souvent, on respire le même air qu’ailleurs à l’université, et nous, bien, on s’assure que notre air soit le plus sécuritaire possible sur le campus.

Voyant la vaccination s'accélérer et les plus jeunes y avoir accès, Pierre Cossette ne cache pas son optimisme.

C'est une très grande source d’espoir. La vaccination est un facteur considérable, parce qu’éventuellement, si le nombre de gens à risque de développer une forme grave de la maladie diminue, on pense qu’on pourra reprendre une grande partie de nos activités en présence, dont peut-être le sport universitaire. Il est grand temps que ça reparte. Une citation de :Pierre Cossette, recteur de l'Université de Sherbrooke