Fin des mesures spéciales : des arts et des sports de retour à Gatineau

Alors que les mesures d’urgence seront levées le lundi 17 mai, à Gatineau, la Ville s’apprête à relancer une partie de sa programmation sportive et culturelle.

Certains sports intérieurs comme le patin, la baignade et le badminton pourront être pratiqués de nouveau dans des installations municipales, lundi. Il est déjà possible de réserver une plage horaire sur le site web de la Ville.

Les activités intérieures seront permises uniquement pour les personnes seules, en duo ou pour les occupants d’une même résidence. Quant aux activités extérieures, celles-ci pourront être pratiquées en groupe d’au plus huit personnes, en plus d’une personne responsable de la supervision.

Au chapitre de la programmation culturelle, les bibliothèques seront rouvertes, lundi, aux bulles familiales avec un nombre limité d’espaces de lecture et de postes Internet. Les amateurs d’arts visuels pourront aussi renouer avec la Galerie Montcalm et l’Espace Pierre-Debain. Quant aux spectacles, ceux-ci reprendront le 19 mai au Théâtre de l’Île et à la salle Jean-Despréz.

Les horaires d’ouverture des installations et des services municipaux seront modifiés pour respecter le couvre-feu, qui sera repoussé à 21 h 30.