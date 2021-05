Bientôt une clinique mobile de vaccination dans la Capitale-Nationale

La clinique mobile pourrait notamment servir à rejoindre les plus jeunes qui hésiteraient à prendre rendez-vous. La vaccination est ouverte aux 18-24 ans depuis jeudi en fin de journée et le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux attend de voir quelle proportion de ce groupe d’âge manifestera de l’intérêt pour le vaccin.

S’il est jugé nécessaire d’aller à leur rencontre plutôt que d’attendre qu’ils prennent rendez-vous, la clinique mobile pourrait se rendre, par exemple, à la baie de Beauport, sur le site du Festif! de Baie-Saint-Paul ou encore à la place éphémère Saint-Roch.

C'est toujours une excellente idée d'aller là où ton public est. C'est le 101 d'avoir une communication efficace , Nina Duque, est chargée de cours au département d'information et communication sociale de l'Université du Québec à Montréal (UQÀM).

Nina Duque, doctorante à l’UQÀM au département de communication sociale et publique. Photo : Radio-Canada / Karl-Philip Vallée

Le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale songe aussi à retenir le service d'influenceurs pour faire la promotion de la vaccination, mais la doctorante en communication doute que ce soit la meilleure stratégie. On est dans un sujet qui est très important et [les influenceurs] n'ont pas cette crédibilité-là, donc c'est une fausse bonne idée.

Selon elle, il serait probablement plus efficace de demander à des étudiants en sciences de la santé de passer le message auprès des jeunes.

Bilan quotidien

Le bilan des nouveaux cas quotidiens demeure stable dans la Capitale-Nationale avec 70 nouvelles infections. Les hospitalisations continuent à diminuer progressivement avec 56 patients atteints de la COVID-19, dont 11 aux soins intensifs, soit près de trois fois moins qu’il y a trois semaines.

En Chaudière-Appalaches, le ministère de la Santé rapporte 84 nouveaux cas et 32 hospitalisations, dont 6 aux soins intensifs.

À l’échelle du Québec, 838 nouveaux cas sont recensés et 8 décès s’ajoutent au bilan.