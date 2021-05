Ryan Meili et le NPD proposent des actions pour l’été en Saskatchewan

Jeudi, le chef du parti, Ryan Meili accompagné d’Aleana Young, spécialiste de l’emploi et de l’économie pour le NPD ont présenté la teneur des actions souhaitées par le parti.

L’opposition néo-démocrate propose notamment l’abandon de la taxe de vente provinciale (TVP) de 5 % sur les repas au restaurant et les divertissements en plein air.

Mais le dernier point a fait réagir le gouvernement. Lors de la session des questions au gouvernement, le ministre du Commerce et du Développement des exportations, Jeremy Harrison, a souligné que la province n'avait pas de taxe de vente sur les divertissements en plein air ou les événements de cette nature . Une erreur que M. Meili a plus tard admis avoir commise.

Le NPDNouveau Parti démocratique demande aussi davantage d’embauches de personnes et notamment des jeunes cet été ainsi que la gratuité des parcs provinciaux.

Ryan Meili et Aleana Young estiment que leurs mesures stimuleraient la province après plus d’un an passé à vivre sous diverses règles qui ont verrouillé l’économie provinciale.

Le NPD critiqué les dernières semaines

Le parti de Ryan Meili a été critiqué ces dernières semaines pour avoir demandé des mesures plus strictes afin de prévenir et de réduire la propagation du COVID-19 en Saskatchewan.

Il est important que nous fassions les bonnes choses au bon moment Une citation de :Ryan Meili, chef du NPD de la Saskatchewan.

Il y avait un bon moment pour prendre des mesures de santé publique sérieuses et maîtriser la situation... Maintenant, enfin, grâce à l'arrivée des vaccins, grâce au fait que la saison des virus est passée, nous nous dirigeons vers un été où nous avons de l'espoir.

Meili a déclaré que le NPDNouveau Parti démocratique et ses députés ont entendu beaucoup de demandes de la part des entreprises locales pour supprimer la TVP taxe de vente provinciale sur les ventes d'aliments introduite pour la première fois en 2017.

Les restaurants et les bars de la province ont souffert de la pandémie de COVID-19. (archives) Photo : Radio-Canada / Jennifer Quesnel

Aleana Young a expliqué que le NPD s'est opposé à l'introduction de la TVPtaxe de vente provinciale par le gouvernement lorsqu'elle est entrée en vigueur et a déclaré qu'elle a nui aux propriétaires de restaurants. Les propriétaires font tout ce qu'ils peuvent pour sauver des emplois, mais les coûts s'additionnent , a-t-elle précisé

La province se défend

Le ministre Harrison a affirmé que les emplois d'été étaient en plein essor, avec 220 étudiants employés par la Société des investissements de la Couronne, par rapport aux quelque 80 qui ont été embauchés par le biais du programme redondant Gradworks lorsqu'il était en vigueur.

Et sur la question d’un plan pour stimuler le secteur de la restauration avec la suppression de la TVP,taxe de vente provinciale Jeremy Harrison a fait remarquer que les restaurants et les bars de la Saskatchewan ont été autorisés à fonctionner pendant la pandémie, ce qui n'était pas le cas dans de nombreuses autres juridictions.

Avec les informations de Bryan Eneas