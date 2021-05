Les 12 ans et plus seront bientôt admissibles au vaccin en Saskatchewan

La Saskatchewan annonce que, dès la semaine prochaine, les enfants de 12 ans et plus pourront avoir accès à leur première dose de vaccin contre la COVID-19.

Selon le site de la province, les adolescents de 16 ans et plus seront admissibles à partir du mardi 18 mai, tandis que ceux de 12 ans et plus le seront à partir du 20 mai.

Quelque 91 000 adolescents à travers la province seront ainsi admissibles aux vaccins contre la COVID-19. Pour l’instant, Santé Canada n’a approuvé que le vaccin Pfizer-Biontech pour les enfants de 12 ans et plus.

L’Autorité de la Santé de la Saskatchewan (SHA) affirme que la province travaille activement sur un plan de vaccination des élèves dans les écoles à partir du début du mois de juin. Cependant, le directeur général de la SHAAutorité de la santé de la Saskatchewan , Scott Livingstone, dit que les familles peuvent choisir de vacciner leurs enfants avant que les écoles offrent le vaccin.

Certains enfants pourront être vaccinés à travers nos autres programmes de vaccination, que ce soit dans les centres au volant ou dans des cliniques et pharmacies. Cela permettra d’enlever un peu de pression sur les écoles , affirme M. Livingstone.

La Division des écoles catholiques de Regina et la Division des écoles publiques de Regina se disent prêtes à collaborer avec la SHAAutorité de la santé de la Saskatchewan dans le cadre de cette planification. Mais elles ne sont pas en mesure, pour l'instant, de fournir des précisions aux parents.

Avec les informations de Colleen Silverthorn