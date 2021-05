Une église ontarienne forcée de fermer pour avoir violé les restrictions sanitaires

Un juge de la Cour supérieure de l’Ontario a ordonné que des verrous soient posés sur les portes de l'Église de Dieu (Church of God) à Aylmer, dans le sud-ouest de la province, une congrégation qui a ignoré à plusieurs reprises les règles provinciales sur les rassemblements publics.

Dans son jugement, le juge Bruce Thomas a déclaré que sa décision devait servir d'exemple à l'église et aux autres personnes de la province qui pensent enfreindre les règles liées à la COVID-19.

M. Thomas a également infligé une amende de 35 000 $ à l'église, de 10 000 $ au pasteur Henry Hildebrandt et de 3000 $ au pasteur adjoint Peter Wall.

La congrégation, Henry Hildenbrandt et Peter Wall avaient déjà été reconnus coupables d'outrage au tribunal en avril pour avoir tenu des services religieux en personne malgré une ordonnance du tribunal les obligeant à cesser de le faire.

Cet endroit est le creuset d'activités méprisantes , a déclaré le juge Thomas vendredi matin. Ce lieu fait partie de leur vie, mais ces règlements ont été mis en place pour protéger la communauté et sauver des vies.

Les fidèles se sont encore rassemblés vendredi matin à l'Église de Dieu à Aylmer. Photo : CBC/Colin Butler

Cette communauté religieuse est l'une des nombreuses églises au Canada qui contestent la constitutionnalité des ordonnances de santé publique qui interdisent les rassemblements, y compris les services religieux.

Au début de la pandémie l'an dernier, l'église du sud-ouest de l'Ontario a d'abord organisé des services en plein air, même s'ils étaient interdits par la loi provinciale. Elle a par la suite tenu des rassemblements de 200 personnes à l'intérieur du bâtiment, sans distance physique ni port du masque.

Il n'y a aucun doute que Henry Hildedbrand, en tant que pasteur de cette église, est la force motrice et la voix non apologétique de ces activités , a indiqué le juge Thomas. [Il] a le contrôle spirituel de sa congrégation, et pourrait faire cesser cette violation s'il le décidait.

Les portes de l'église seront déverrouillées lorsque les règles de la province permettront aux églises de tenir des services avec une capacité de 30 %.

Avec des informations de CBC