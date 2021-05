COVID-19 : 838 nouveaux cas et 8 décès de plus au Québec

Les autorités de santé publique ont indiqué vendredi que 838 nouveaux cas de COVID-19 et 8 décès des suites de la maladie s'ajoutaient au bilan de la pandémie au Québec.

Parmi les nouveaux décès, deux sont survenus au cours des dernières 24 heures et six autres entre le 7 et le 12 mai. Ces victimes portent le total à 11 025 morts de la COVID-19 depuis le début de la pandémie dans la province.

Dix personnes de plus ont été admises à l'hôpital après avoir contracté le coronavirus, soit une hausse de 10 par rapport à jeudi. De ce nombre, 123 personnes se trouvent aux soins intensifs, soit deux de plus que la veille.

L'évolution de la COVID-19 au Québec

Un nombre record de doses ont été administrées au cours des dernières 24 heures, soit 110 119. À celles-ci s'ajoutent 2806 doses inoculées avant le 13 mai, mais qui n'avaient pas encore été prises en compte.

Au total, 4 127 768 doses de vaccin contre la COVID-19 ont été administrées depuis le début de la campagne d'inoculation. Ce sont 46,1 % des Québécois qui ont reçu une première dose, tandis que 2,7 % ont obtenu leur deuxième.

