La mairesse de Regina en désaccord avec son conseil sur le développement de la ville

Le plan voté mercredi vise à augmenter la densification du centre-ville plutôt que de construire et d’étendre Regina vers l’extérieur. Sandra Masters a déclaré qu’il devrait y avoir d’autres options à envisager.

Le plan d’urbanisation de Regina vise une augmentation de 30 % de la densité urbaine au coeur de la ville. Mais la stratégie ne semble pas être efficace puisque depuis 2013, le taux d’intensification du centre-ville a été de 12,2 % avec seulement 74 nouveaux résidents dans les quartiers du centre.

Les membres du conseil municipal poursuivent une stratégie d’urbanisation du centre-ville portant sur une utilisation plus efficace des bâtiments déjà existants. Mais le principe d’imposer une taxe aux constructeurs puis de les rembourser n’est pas une bonne idée selon Sandra Masters.

Prendre cette taxe, puis la rembourser sous forme de subvention ou d'exemption, n'a pas de sens. [...] Nous allons prélever entre 15 et 30 % selon l'usage qu'ils veulent en faire, mais le résidentiel serait plus élevé. Et ensuite, nous allons chercher des moyens de rembourser cette taxe , a-t-elle déclaré.

Construire sur l'existant

La Ville affirme que l'augmentation de la densité présente des avantages, notamment une meilleure protection de l'environnement, une utilisation plus efficace des bâtiments actuels, une augmentation des recettes fiscales et la construction de la ville vers le haut et non vers le bas.

Mme Masters estime que l'incitation repose sur une base erronée. Par rapport à d'autres villes comme Calgary, Edmonton ou Saskatoon, Regina fait bonne figure sur certains critères, mais pas sur d'autres .

Avec les informations d'Heidi Atter