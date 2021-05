La vaccination sans rendez-vous est amorcée au Cégep de la Gaspésie

Depuis 9 h vendredi matin, les étudiants et le personnel du Cégep de la Gaspésie et des Îles des campus de Gaspé et de Carleton-sur-Mer peuvent se faire vacciner contre la COVID-19 dans leurs établissements, sans devoir prendre rendez-vous.

Une deuxième séance de vaccination sans rendez-vous sera aussi offerte lundi.

Selon la conseillère en communication du Cégep de la Gaspésie et des Îles, Julie Lépine, ces séances sont organisées pour rejoindre les étudiants en priorité, mais les membres du personnel peuvent aussi en profiter.

Après un sondage éclair mené en collaboration avec le Centre de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie auprès des étudiants et du personnel, le Cégep de la Gaspésie et des Îles a décidé rapidement de tenir ces deux journées de vaccination. La population étudiante a répondu de façon favorable , a-t-elle mentionné en entrevue à Bon pied bonne heure.

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a annoncé que la vaccination sera offerte aux jeunes de 12 à 17 ans. Photo : getty images/istockphoto / hayatikayhan

Ils ont eu peu de temps pour répondre, mais en une journée ils ont exprimé assez d'intérêt , explique-t-elle. Cette semaine, plusieurs avaient aussi signifié leur intention.

À l’École des pêches et de l'aquaculture de Grande-Rivière, où la communauté est plus petite, les étudiants et membres du personnel ont une adresse courriel où ils peuvent communiquer avec une agente pour manifester leur intérêt. Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux communiquera ensuite avec eux pour fixer un rendez-vous pour la semaine prochaine.

Les étudiants de l'École des pêches et de l'aquaculture de Grande-Rivière doivent pour leur part prendre rendez-vous pour se faire vacciner (archives). Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Le campus des Îles ne tiendra pas de telles cliniques puisque la vaccination est très avancée dans l’archipel.

Le nombre exact de doses disponibles n’est pas précisé pour tous les campus, mais à titre d’exemple, Julie Lépine indique que 200 doses par jour pourront être administrées au campus de Gaspé.

Selon elle, le fait d'être vacciné permettra aux jeunes de passer un plus bel été.

On veut mettre toutes les chances de notre côté pour avoir une session plus normale à la rentrée Une citation de :Julie Lépine, conseillère en communication du Cégep de la Gaspésie et des Îles

Depuis jeudi soir, les jeunes de 18 ans et plus de partout au Québec peuvent prendre rendez-vous pour se faire vacciner sur le portail Clic Santé.