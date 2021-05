Coups de feu tirés à Moncton : la police perplexe

Une balle a été retrouvée dans une camionnette jeudi. Des témoins ont entendu des coups de feu près du parc du Centenaire.

Mais la police ignore toujours qui a pu commettre ce méfait, qui a mobilisé d’importantes ressources policières et a placé la ville en alerte une bonne partie de la journée jeudi.

Non on n’a pas personne d’arrêté à ce moment-ci, mais évidemment l'enquête continue , indique le sergent d’état-major du service régional Codiac de la GRCGendarmerie royale du Canada , Mario Fortin.

On essaie de mettre les morceaux ensemble, on n’a pas de descriptions à donner à ce moment-ci. Une citation de :Mario Fortin, sergent d’état-major du service régional Codiac de la GRC Gendarmerie royale du Canada

L’enquête se poursuivra pendant plusieurs jours

Un message a été envoyé au public par le biais du système « En alerte » vers 10 h 15, demandant aux personnes habitant près du boulevard Millénium, de la promenade Killam et de la promenade Russ Howard de rester à l’intérieur et de ne pas s’approcher de leurs fenêtres.

Des écoles ont été placées en confinement préventif et un important dispositif policier a été déployé.

L’alerte a été levée peu après 18 h, sans que personne ne soit arrêté.

Quand l’incident est arrivé hier, ne sachant pas exactement d’où les coups de feu provenaient, on savait qu’ils venaient de la région des boisés, c’est pour ça que l’alerte a été sonnée pour aviser la population , explique le s.é.-m. Fortin.

Des policiers et un chien renifleur cherchent des indices près du parc du Centenaire à Moncton jeudi. Photo : Radio-Canada

Le parc a été fouillé par des équipes au sol. Un hélicoptère et un drone ont aussi survolé le secteur, mais n’ont rien trouvé de suspect.

L’aide du public demandée

La GRC demande maintenant l’aide du public pour trouver des indices.

On sait que le parc est fréquenté de bonne heure, et on voudrait que tous ceux qui étaient dans le parc près du boulevard Millenium ou de la promenade Killam entre 8 h et 9 h qui ont peut-être des vidéos, des "dash cam" ou qui ont vu quelqu’un qui est hors de l’ordinaire - on sait que le parc est fréquenté par des gens réguliers - ou si vous avez vu un véhicule qui ne "fitte pas" avec le coin, d’appeler la GRCGendarmerie royale du Canada , demande Mario Fortin.

Il est possible de transmettre des renseignements en contactant la GRCGendarmerie royale du Canada Codiac au 506-850-2400 ou en communiquant de façon anonyme avec Échec au crime au 1-888-222-8477 ou en remplissant un formulaire en ligne  (Nouvelle fenêtre) .

L’alerte était-elle nécessaire?

Selon le s.é.-m. Fortin, la décision d’envoyer une alerte pour aviser la population de se mettre à l’abri n’a pas été prise à la légère.

C’est pas évident, ça dérange le monde, mais je voudrais remercier les gens pour leur coopération.

La GRC demande à la population de verrouiller leurs portes et de rester à l'intérieur dans la région du parc du Centenaire. Photo : Radio-Canada

Il indique que puisque les coups ont été tirés d’un secteur boisé et que puisque le parc du Centenaire est vaste, il était important d'assurer la sécurité du public.

C’est la deuxième fois que la GRCGendarmerie royale du Canada Codiac utilise le système En alerte depuis que la responsabilité de celui-ci a été transférée au corps policier en octobre 2020. La première fois était lorsqu’un individu a atteint par balle un enseignant à Riverview.

Mario Fortin assure que son équipe procédera à l’analyse de l’utilisation de l’alerte pour évaluer si elle était nécessaire ou non.

On va regarder comment ça a été déployé. On va faire une analyse pour voir si ça a été fait comme il faut, si on peut s’améliorer, est-ce que des choses devraient changer? Mais je peux dire que pour l’instant on est satisfaits , conclut-il.

Avec les informations de La Matinale d'ICI Acadie