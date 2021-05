Martine Ouellet annonce son retour dans l’arène politique

D'après Martine Ouellet, un « très grand bassin » de Québécois ne se reconnaît pas dans les partis censés les représenter à l'Assemblée nationale. En créant Climat Québec, un parti résolument environnementaliste, la politicienne de 52 ans espère rallier ceux qui, comme elle, veulent faire de la lutte contre la crise climatique une priorité.

Face à l’urgence climatique, tous les autres enjeux deviennent secondaires , a-t-elle déclaré dans une vidéo publiée sur Facebook. Mme Ouellet entend faire de Climat Québec la seule option politique réellement pragmatique, agissant pour contrer la crise environnementale .

Loin de renier la cause au centre de son action politique, qui l'aura menée jusqu'à la tête du Bloc québécois en 2017, Martine Ouellet est d'avis que la réponse à la crise climatique est indissociable de l'indépendance des Québécois.

Ce n'est qu'en s'émancipant de la mainmise du Canada que la République du Québec pourra enfin incarner une réelle force de frappe face à la crise climatique, dit-elle.

Débarrassée de cette autorité fédérale – et des « grosses corporations » et « gros pollueurs » qui prospèrent grâce à elle – la nation québécoise pourra dès lors « se redéfinir » et devenir « un influenceur majeur à la tête de la mobilisation mondiale de lutte contre le réchauffement climatique », plaide Martine Ouellet.

Peu de temps avant son annonce, une dizaine de vidéos avaient été relayées sur son compte Facebook, témoignages de militants indépendantistes et écologistes rappelant l'urgence d'agir pour contrer la crise climatique et l'importance d'être « maître » chez soi.

Le climat doit devenir le prisme à travers lequel tous les autres enjeux sont évalués. Une citation de :Martine Ouellet, cheffe de Climat Québec

Martine Ouellet n'est pas étrangère à la politique provinciale. D'abord élue en 2010 comme députée de Vachon sous la bannière du Parti québécois, elle a occupé le poste de ministre des Ressources naturelles de 2012 à 2014 au sein du gouvernement Marois.

Après avoir échoué à deux reprises à se hisser à la tête du Parti québécois, Martine Ouellet a décidé de faire le saut dans l'arène fédérale en 2017, convaincue de pouvoir ainsi contribuer à la cause souverainiste.

Devenue la première femme aux commandes du Bloc québécois, Mme Ouellet a tout de même conservé son siège à l'Assemblée nationale, en tant que députée indépendante, jusqu'en automne 2018.

Après que 67 % des membres du parti lui eurent tourné le dos lors d'un vote de confiance, Martine Ouellet a quitté la direction du Bloc québécois le 11 juin 2018. Au printemps précédent, sept députés avaient claqué la porte, mécontents des « problèmes de leadership » dans les rangs de la formation indépendantiste.

En août de la même année, peu de temps après son départ du BQBloc québécois , Martine Ouellet a lancé le Mouvement Québec indépendant, un regroupement qui fait campagne pour que la province devienne un pays et s’affranchisse des « limites imposées par la Constitution canadienne ».

À la tête de Climat Québec, la nouvelle cheffe devra maintenant s'atteler à trouver les candidats qui représenteront sa formation aux prochaines élections provinciales, en 2022.