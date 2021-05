En Alberta, la troisième vague de la pandémie laisse le personnel soignant épuisé

Alors que le personnel soignant albertain fait face, en première ligne, à la pandémie depuis plus d’un an, nombreux sont ceux qui se disent épuisés, traumatisés et surmenés.

Avec la troisième vague de COVID-19, les cas d’hospitalisation et le nombre de personnes aux soins intensifs atteignent des records dans les hôpitaux albertains. Souvent ces patients sont aussi plus jeunes et davantage malades que lors des deux premières vagues.

Une situation qui laisse de nombreux soignants démunis.

C’est triste et j'ai l'impression que nous sommes dans un marathon qu’il faut finir , décrit la Dre Neeja Bakshi, une spécialiste de la médecine interne et médecin de l’unité COVID à l'Hôpital Royal Alexandra d’Edmonton.

Pour elle, la troisième vague est décourageante, puisqu'elle arrive quelques mois seulement après le pic de la deuxième vague, qui l’avait déjà beaucoup éprouvée.

Je n’ai pas eu l’occasion d’encaisser ce que j'avais vu, ce dont j'avais été témoin, ce que j'avais vécu. Et c'est ainsi que la colère s'est manifestée. C'est devenu de l'apathie, en particulier envers ma famille. Une citation de :Dre Neeja Bakshi, médecin à l'Hôpital Royal Alexandra

Elle se rappelle même avoir dit à un proche que plus rien ne lui procurait de la joie à ce stade-ci. Elle a alors cherché à se faire aider et a reçu un diagnostic de stress post-traumatique.

Aujourd’hui, en pleine troisième vague, elle affirme entendre de plus en plus de collègues traversant les mêmes difficultés qu’elle, et ne sachant pas comment exprimer leur mal être. Cela touche tellement de gens, à tel point que certains refusent des quarts de travail ou prennent des congés de stress.

Un contexte différent par rapport à la 2e vague

Cette troisième vague arrive dans un contexte très particulier dans les hôpitaux : les employés se sentent déjà épuisés physiquement et émotionnellement, les patients sont plus jeunes et leur état de santé se dégrade plus rapidement et le manque de personnel se fait davantage ressentir.

On ressent de l'anxiété à l'idée d'arriver au travail et la crainte de ne pas pouvoir répondre aux besoins de santé de ses patients , témoigne Matthew Douma, infirmier aux urgences d'Edmonton et professeur adjoint en soins intensifs à l'Université de l'Alberta.

Selon lui, les infirmières doivent prendre soin de plus de patients, en moins de temps.

Ça vous touche tellement, vous essayez tellement fort, mais vous êtes presque obligé d’échouer... et vous ramenez ça à la maison avec vous. Et puis vous devez vous lever le lendemain et revivre le même scénario , déplore-t-il.

Selon M. Douma, les infirmières qui voyaient déjà les effets de la crise des opioïdes lorsque la pandémie a frappé sont confrontées à une quantité traumatisante de décès.

Certaines infirmières voient le nombre de morts de toute une carrière en quelques années , relève-t-il.

Davantage d’employés cherchent à se faire aider

Tout cela laisse les travailleurs de la santé aux prises avec une grande détresse morale, selon la Dre Shannon Ruzycki, spécialiste en médecine interne et directrice associée du programme de bien-être et de vitalité des médecins à l’école de médecine Cumming de l'Université de Calgary.

Nous constatons des taux plus élevés d'épuisement professionnel, d'anxiété et de problèmes de santé mentale, qui s'intensifient pendant la pandémie.

L’Association médicale de l’Alberta voit elle aussi davantage de membres s’adresser à elle pour se faire aider. Alors qu’ils étaient 196 médecins à demander un soutien en santé mentale par le biais de son programme de soutien aux membres et à leurs familles entre septembre et décembre 2019, ils sont 272 à l’avoir fait entre janvier et avril 2021, soit un bond de 39 %.

Et la situation ne va pas en s’arrangeant : une hausse des hospitalisations et admissions aux soins intensifs est attendue dans les semaines à venir, ajoutant plus de pression sur les travailleurs de la santé et poussant les hôpitaux plus près de leur point de rupture.

Je ne suis pas sûr que nous serons les mêmes après cela , s’inquiète Matthew Douma.

Avec les informations de Jennifer Lee