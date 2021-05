Sports extérieurs : le NPD et Golf Ontario dénoncent Doug Ford

Il demeure également interdit jusqu'à cette date d'utiliser les installations sportives dans les parcs, que ce soit les terrains de tennis, de basketball, de soccer ou de baseball.

La province affirme que l'objectif est d'éviter les déplacements et les rassemblements, conformément à son ordre de rester à la maison prolongé jeudi. Le premier ministre Doug Ford a affirmé en point de presse jeudi que les golfeurs, par exemple, pouvaient faire du covoiturage ou socialiser après leur partie, augmentant le risque de transmission de la COVID-19.

Nombre d'experts soutiennent que la pratique de sports à l'extérieur présente un très faible risque de propagation du coronavirus. Selon eux, les Ontariens ont aussi besoin d'une soupape après des mois de confinement.

Le NPD fustige le gouvernement Ford et veut tenter de forcer la tenue d'un vote sur le sujet à l'Assemblée législative.

De son côté, Golf Ontario se dit déçu de la position du premier ministre Ford et lui demande de changer son fusil d'épaule. La vaste majorité des golfeurs, jeunes ou plus âgés, obéissent aux lois et respectent les règles, affirme l'organisation. Le golf n'a jamais été lié à la transmission de la COVID-19.