Blaine Higgs appuie l’idée de regrouper des services des deux hôpitaux à Moncton

Le premier ministre Blaine Higgs appuie l’idée de la présidente du Syndicat des infirmières et des infirmiers d’envisager la fusion de certains services des deux hôpitaux à Moncton pour répondre à une grave pénurie d’infirmières dans les deux établissements.

M. Higgs a déclaré jeudi, après un entretien avec la présidente du syndicat, Paula Doucet, qu’il est enthousiasmé par les idées qu’elle a présentées, tout en reconnaissant que c’est une question politique délicate.

Nous devons chercher de meilleurs moyens pour que nos deux réseaux se complètent l’un l’autre , a indiqué le premier ministre durant la période de questions à l’Assemblée législative.

Il a ajouté qu’il ne s’agit pas de les dupliquer ni de discuter de qui offre tel service, où et quand. Il est plutôt question, selon lui, d’offrir des services complémentaires et une approche équilibrée dans notre système de soins de santé .

Le Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont et l’Hôpital de Moncton se trouvent à proximité l’un de l’autre et ils sont respectivement gérés par les réseaux de santé Vitalité et Horizon.

Les francophones estiment que le CHUCentre hospitalier universitaire Dumont joue un rôle essentiel dans leur communauté.

La présidente-directrice générale de Vitalité, la Dre France Desrosiers, a provoqué de vives réactions dans la communauté francophone cette semaine en faisant entendre que la langue ne compte plus dans le contexte de la pénurie de personnel. Elle a ensuite précisé sa pensée en disant que la langue compte bel et bien .

La Dre Desrosiers réagissait au fait que son réseau de santé a dérouté des ambulances à l’Hôpital de Moncton et que des médecins ont remplacé des infirmières au CHUCentre hospitalier universitaire Dumont.

Le cardiologue Luc Cormier a dit que certains membres du personnel comparent cet hôpital à une zone de guerre.

Paula Doucet a discuté de la pénurie d'infirmières dans les deux hôpitaux avec Blaine Higgs mercredi. Elle recommande la fusion de certains services, dont l’obstétrique, les soins palliatifs et les soins de santé mentale.

Les deux hôpitaux manquent de personnel, souligne Paula Doucet. Elle propose que les deux réseaux de santé discutent de la possibilité de regrouper des services pour un certain temps .

Selon Blaine Higgs, le temps presse pour en parler. Il ajoute que cela ne remet pas en question le rôle distinct des deux réseaux de santé.

Des décisions qui pressent, selon le syndicat

Paula Doucet estime qu'il y a 700 postes vacants d'infirmières au Nouveau-Brunswick à l’heure actuelle.

Le chef intérimaire du Parti libéral, Roger Melanson, croit que la suggestion du premier ministre prendrait trop de temps. Il dit qu’il faut agir dès maintenant.

Paula Doucet affirme que la province doit prendre de grandes décisions rapidement pour éviter que des infirmières soient à l’horaire pour des quarts de travail de 24 heures comme cela se produit à l’heure actuelle.

Mme Doucet dit avoir demandé de l’aide à Blaine Higgs pour avoir des infirmières cet été. Elle lui a proposé d’envisager de regrouper des services parce que des départements dans les deux hôpitaux fonctionnent en ce moment avec la moitié du personnel requis. Elle estime qu’il est plus sensé d’offrir ces services à un seul endroit avec une équipe complète.

Paula Doucet reconnaît que c’est une question politique délicate, mais elle rappelle qu’une pandémie sévit et elle estime que le gouvernement a un peu plus de pouvoir pour faire la bonne chose .

Le président de la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick, Alexandre Cédric Doucet, précise vendredi matin qu'il s'oppose à une fusion de services des deux hôpitaux.

Je m'oppose au jumelage des deux hôpitaux. L'article 16.1 de la Charte est très clair : les deux communautés ont le droit à des institutions distinctes. Le service de santé en français risquent d'être compromis si cette idée va de l'avant! Une citation de :Alexandre Cédric Doucet, président de la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick

Roger Melanson, pour sa part, ne s’oppose pas à une coordination des efforts, mais il juge que ce n'est pas la seule solution à la pénurie d’infirmières. Il recommande une amélioration des salaires en ce domaine.

Le Syndicat des infirmières et des infirmiers tente à l’heure actuelle de négocier trois nouvelles conventions collectives. Paula Doucet explique que les négociations sont difficiles et qu’elle compte en discuter bientôt avec le premier ministre.