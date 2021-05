Prolongation du confinement en Ontario : les golfeurs s’impatientent

En dépit de la prolongation de la période de confinement en Ontario au moins jusqu’au 2 juin, de plus en plus de voix s’élèvent pour que la province permette la reprise de certaines activités extérieures, notamment le golf.

Parce que s’il y a passe-temps qui permet de facilement respecter les consignes sanitaires, notamment le concept de distanciation sociale, c’est bien le sport de Brooke Henderson.

Au Club de golf de Hawkesbury, le directeur général et professionnel en titre de l’endroit, Sylvain Beauchesne, voit, impuissant, les semaines précieuses s’écouler lentement, mais sûrement.

Avec des conditions printanières plus que favorables, la saison s'annonçait prometteuse, mais les réjouissances furent de courte durée.

Sylvain Beauchesne doit aujourd'hui faire son deuil des ventes générées par la boutique du Club qui sont habituellement importantes au coup de départ de la saison.

Côté vente d’équipements, c’est au printemps qu’on vend ça , confie Sylvain Beauchesne.

Sylvain Beauchesne est directeur général et professionnel en titre du Club de golf de Hawkesbury. Photo : Radio-Canada / Denis Babin

Entre-temps, les employés doivent continuer d’entretenir le terrain afin que le parcours bordé d’arbres matures soit fin prêt pour accueillir les amateurs lorsque la province donnera son feu vert.

Bref, alors que les revenus sont inexistants, les dépenses, elles, continuent de s’empiler.

Ce sont des coûts astronomiques d’engrais, de pesticides, de fongicides, de pesticides , ajoute Sylvain Beauchesne.

Le retour des activités extérieures appuyé par la santé publique

Les doléances des joueurs de golf trouvent un écho favorable auprès de la Table de consultation scientifique sur la COVID-19 de l’Ontario.

Le médecin hygiéniste du Bureau de santé de l’est de l’Ontario (BSEO), le Dr Paul Roumeliotis, est d’avis qu’il est possible d’assouplir certaines règles permettant la reprise d’activités extérieures sans pour autant compromettre tous les efforts consentis pour casser cette 3e vague au cours du dernier mois.

Dr Paul Roumeliotis est le médecin-hygiéniste en chef du Bureau de santé de l'est de l'Ontario (BSEO). Photo : Radio-Canada

Les gens ont besoin [d'activités extérieures] pour leur santé physique et mentale. Mais je pense que nous devrions être prudents. [...] La chose qui m’inquiète, ce n’est pas que les gens vont jouer au golf. Je ne veux pas qu’ils fassent de rassemblements , explique le médecin hygiéniste du BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario .

Cette préoccupation est aussi partagée par le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, qui ne semble pas vouloir changer son fusil d'épaule pour l’instant malgré les demandes répétitives provenant des golfeurs.

Je parle à mes copains. Je sais ce qui se passe. [...] Il n’y a rien de mal à jouer au golf. Le problème, c’est la mobilité [des gens]. Après le golf, ils vont prendre quelques verres , a dit Doug Ford lors d’une conférence de presse jeudi.

Des golfeurs soulagés en Outaouais

Si les golfeurs de l’est ontarien ont dû abruptement ranger leurs bâtons, en Outaouais, les amateurs ont pu fouler leur terrain favori sans interruption depuis le début de la saison.

Sans surprise, cette situation pour le moins particulière incite certains amateurs ontariens à réserver des rondes de golf au Québec, et ce même si la frontière entre les deux provinces demeure toujours fermée aux déplacements dits non essentiels.

Le directeur général du Club de golf Tecumseh à Gatineau, Hugues Fournier, en sait quelque chose.

Quand on nous demande si on accepte [les Ontariens], on suggère que non. On suggère de ne pas traverser la frontière. Par contre, c’est assez difficile de contrôler ça complètement , avoue celui-ci.

Quoi qu’il en soit, avec un début de saison hâtif, Hugues Fournier s’attend à une autre belle année.

Je dirais que si l’automne coopère et qu’il est aussi beau que l’an passé, [...], ça pourrait certainement être une saison qui va s’approcher de nos meilleures au cours des 20, 30 dernières années , avance-t-il.

Il n’en reste pas moins qu’Hugues Fournier surveille de très près la situation sanitaire de l’autre côté de la rivière des Outaouais, car le groupe qui est propriétaire du Club de golf Tecumseh possède aussi un parcours au sud de Barrhaven.

[Un terrain fermé], ce sont des pertes quand même assez lourdes à supporter. D’un autre côté, ça nous permet de faire des travaux qui devaient être faits , se console celui-ci.

Pour sa part, Sylvain Beauchesne se demande si, une fois la frontière rouverte, les amateurs québécois, qui constituent 50% de la clientèle du Club de golf de Hawkesbury, seront de retour sur ses verts.

Il y a des membres du Québec qui parlent de s’acheter un abonnement au Québec présentement, de délaisser le Club de golf de Hawkesbury , constate-t-il avec inquiétude.

Pour le Club de golf de Hawkesbury, les trois prochaines semaines seront déterminantes.