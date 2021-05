Kansas City Southern met fin à son accord avec CP et se laisse tenter par le CN

Aux termes de l'accord annoncé jeudi soir, CN, établi à Montréal, paiera 200 $ US en espèces et 1,129 action du CN pour chacune des 90,9 millions d'actions de Kansas City et assumera 3,8 milliards de dollars américains de dette de KCSKansas City Southern .

Nous sommes ravis que le KCSKansas City Southern ait jugé supérieure la proposition exécutoire du CN, qu'il ait reconnu les avantages indéniables de notre regroupement et ait exprimé sa confiance dans la capacité du CN à obtenir les approbations nécessaires et à conclure avec succès l'opération , a déclaré le président-directeur général du CN, Jean-Jacques Ruest.

La voie vers la conclusion de l'opération est libre, et notre proposition est structurée de façon à offrir aux actionnaires du KCSKansas City Southern une valeur supérieure immédiate et l'occasion de participer à l'essor de l'entreprise fusionnée.

Le CN a dit avoir accepté de rembourser 700 millions de dollars à KCSKansas City Southern , montant des frais de résiliation que KCSKansas City Southern doit verser au CP en vertu de l'entente de fusion.

L'offre représente une prime de 45 % par rapport au cours de clôture de l'action de KCSKansas City Southern le 19 mars.

Les actionnaires de Kansas City Southern devraient détenir 12,6 % de la société fusionnée.

CP minimise ce revirement

Le chemin de fer américain a déclaré avoir informé CP Rail de son intention de résilier son accord après avoir déterminé que la proposition révisée du CN constituait une proposition supérieure .

CP a maintenant le droit de modifier son offre, et le conseil d'administration de KCSKansas City Southern pourrait être appelé à déterminer si une nouvelle proposition constitue une meilleure proposition que celle du CN.

Le Canadien Pacifique a minimisé ce changement de situation.

Cela ne rend pas plus probable que la proposition du CN puisse se transformer en une fiducie de vote , a déclaré CP après que des rumeurs concernant un accord révisé ont émergé jeudi après-midi.

Nous pensons que l'accord négocié entre le CP et KCSKansas City Southern est la seule véritable combinaison de classe 1 de bout en bout qui soit dans l'intérêt des expéditeurs et des collectivités nord-américains. CP-KCS est une occasion unique de non seulement protéger toutes les options existantes des expéditeurs, mais d'injecter une nouvelle concurrence et une nouvelle capacité dans le réseau de transport nord-américain , a ajouté le Canadien Pacifique.

Notre accord mutuellement négocié avec KCSKansas City Southern représente une valeur irrésistible à court et à long terme pour les actionnaires.

En quête de l'approbation des régulateurs

Keith Creel, directeur général de CP Rail, a déclaré il y a deux semaines que sa société n'avait pas l'intention d'augmenter son offre, car elle pensait que son offre était plus susceptible d'être approuvée par les régulateurs.

Cependant, des analystes du transport prévoyaient que le plus petit des deux principaux chemins de fer du Canada devrait augmenter sa soumission.

L'une ou l'autre de ces transactions relierait les ports et les chemins de fer des États-Unis, du Mexique et du Canada.

La transaction mise à jour du CN est assujettie à l'approbation des actionnaires de KCSKansas City Southern , à l'approbation par l'organisme de réglementation ferroviaire américain d'une fiducie avec droit de vote et à d'autres approbations réglementaires.

CN a déclaré qu'il demandait l'approbation du Surface Transportation Board pour une convention de vote fiduciaire et un fiduciaire identique à celle approuvée par l'organisme de réglementation pour l'acquisition proposée par CP.

CN a ajouté que la convention de vote fiduciaire devrait fermer au deuxième semestre de 2021, la transaction totale devant être conclue environ un an plus tard.