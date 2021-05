L'allègement des restrictions au Yukon n'est pas synonyme d’ouverture du tourisme

Non, ce n’est pas une invitation au tourisme cet été, explique le médecin hygiéniste en chef du Yukon, Brendan Hanley. C'est plutôt une transition graduelle pour ouvrir des possibilités pour les Yukonnais de voir leurs familles.

La mesure annoncée le 5 mai dernier a été interprétée comme un signe d’ouverture pour les voyageurs complètement vaccinés avant la saison estivale. Interrogé en conférence de presse le 12 mai, le Dr Hanley a sapé l’optimisme de nombreux professionnels, en expliquant qu’il faudra encore attendre. Il faut reconnaître que nous sommes toujours dans une période ou les voyages non essentiels ne sont pas recommandés et même sévèrement restreints dans de nombreuses régions du Canada , a-t-il expliqué.

C’est mêlant un petit peu le message qui est passé , confie Roxanne Tanase-Mason, propriétaire du Mount Logan EcoLodge à Haines Junction. Après la bonne nouvelle de la semaine dernière, elle explique que Tourisme Yukon avait conseillé à l'industrie touristique d’attendre une semaine avant de faire de la publicité et la conférence de presse de jeudi a en effet changé la donne.

Là, avec le message que j’ai entendu du Dr Hanley, c’est plus pour les Yukonnais qui veulent sortir du territoire et revenir , résume Roxanne Tanase-Mason, qui aimerait avant tout une réponse claire.

Comment fait-on nous les aubergistes et les gens des compagnies d’aventures pour répondre aux clients qui nous appellent? Est-ce qu’on les accueille à bras ouverts parce qu’ils auront les deux vaccins, ou on leur dit que non, le territoire est encore fermé?

Une citation de :Roxanne Tanase-Mason, propriétaire, Mount Logan EcoLodge