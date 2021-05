Le retour des grands saumons

La saison 2020 a été exceptionnelle. Celle de 2021, qui démarre sous peu, permettra de confirmer si les efforts consentis pour protéger les grands reproducteurs du saumon sont bel et bien à la source de cette réussite.

En 2020, la montaison de saumons de l’Atlantique dans l’ensemble des 75 rivières du Québec a été en hausse de 19 %, comparativement à la moyenne des cinq dernières années.

De plus, le tiers de cette augmentation était le fait des grands reproducteurs. Comme les grands saumons sont les plus gros individus et majoritairement des femelles, c’est une bonne nouvelle pour la ressource , indique Maxime Guérard, biologiste au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcset responsable de la gestion du saumon.

C’est particulièrement vrai pour les rivières à saumon de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent, qui sont en excellente santé selon le biologiste. Ce sont des rivières où l’habitat est de qualité et les modalités de pêche sont adaptées à l’abondance du saumon , relève M. Guérard.

Si les conditions en mer sont favorables et propices à la migration. Il y a lieu de penser que 2021 soit encore une belle saison. Une citation de :Maxime Guérard, biologiste au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs et responsable de la gestion du saumon.

À mi-parcours de leur plan de gestion 2016-2026 du saumon de l’Atlantique, les gestionnaires de rivières et le ministère peuvent donc dire mission accomplie.

Le plan a déjà cinq ans et 2020 était l’année du premier bilan. On avait effectivement espoir que les retours de 2020 et des suivantes portent fruit , observe Maxime Guérard.

Principales mesures du plan de gestion 2020-2026 Création d’un nouveau permis avec 100 % de remise à l’eau;

Limite du prélèvement;

Fermeture de rivières à la pêche, dont la situation a été jugée critique;

Remise à l’eau des grands saumons en début de saison;

Prise de grands saumons autorisée seulement si les cibles d’abondance sont atteintes (en 2020, elles ont été interdites sur 52 des 75 rivières à saumon).

L’adhésion des pêcheurs et des gestionnaires

Les mesures ont été très bien acceptées tant par les pêcheurs que par les organismes gestionnaires de rivière. Le plan permettait une certaine flexibilité et pouvait mieux réagir en fonction des montaisons et de la variabilité entre les années , indique Myriam Bergeron, biologiste et directrice générale de Saumon Québec.

Un moniteur de pêche explique comment remettre un saumon à l'eau. Photo : Radio-Canada / Luc Paradis

Le changement est arrivé à un moment où la communauté était prête. On a fait énormément de sensibilisation et d’éducation sur les bonnes pratiques de remise à l’eau et on avait commencé ça bien avant le nouveau plan de gestion. C’était quelque chose qui faisait déjà partie des pratiques. , ajoute la biologiste.

Le sport n’en a pas souffert, au contraire. On voit clairement une augmentation de la popularité de la pêche avec remise à l’eau , souligne Mme Bergeron.

Elle ajoute que le programme de développement de la pêche au saumon lancé en 2017 a aussi été un facteur de réussite non négligeable puisqu’il a permis de faire redécouvrir la pêche au saumon aux Québécois.

C’est d’ailleurs une des rares activités fauniques dont la fréquentation est en augmentation, souligne la directrice de Saumon Québec. Ça s’inscrit dans l’air du temps où il y a une augmentation de l’intérêt des Québécois pour découvrir le Québec, les régions du Québec et profiter de cette nature-là.

2021 sous le signe de la COVID et de l’espoir

Cet engouement des Québécois pour leurs rivières à saumon a permis aux gestionnaires de rivières de maintenir leur achalandage, durant la saison 2020.

Malgré l’absence de touristes de l’extérieur du Canada, les ventes de permis de pêche ont été similaires aux autres années. On voit vraiment une augmentation de Québécois, on a beaucoup de nouveaux adeptes qui sont entrés dans le sport et qui se sont mis à la découverte de nos rivières à saumon. Il y a des achalandages presque du jamais vu sur certaines rivières, dont la rivière Godbout qui a été très, très achalandée.

J’ai l’impression qu'on va revoir un peu ça, cette année, si les voyages entre les régions sont permis. Une citation de :Myriam Bergeron, directrice générale de Saumon Québec

Bien que la plupart des rivières ne seront accessibles qu’en juin, certaines - dont la Moisie et les trois rivières du Grand Gaspé - lanceront leur saison le 25 mai. C’est le cas aussi de certaines sections de la rivière Causapscal et de la rivière Matapédia, où la pêche commence habituellement à la mi-mai.

La pêche est l'une des activités où il est facile de respecter la distanciation sociale en cette période de pandémie. Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

Saumon Québec invite pour le moment les pêcheurs qui ont réservé des jours de pêche à se tenir au courant des mesures sanitaires et à les respecter.

Vigilance sur la Côte-Nord

Malgré ces succès, tout n’est pas rose au pays du saumon. L’état des rivières est plus inquiétant sur la Côte-Nord.

Les montaisons de 2020 et les succès de pêche n’ont pas été à la hauteur des attentes, rapporte Maxime Guérard. Sans dire que la situation est alarmante parce qu’il y a eu des rivières de la Côte-Nord qui ont eu une légère augmentation par rapport aux dernières années, mais de manière générale on aurait pu s’attendre à des montaisons plus élevées.

Les biologistes du ministère souhaitent mieux comprendre les facteurs qui expliquent ces résultats. Une des premières hypothèses à explorer est celle de l’acidification des rivières. On assiste depuis quelques années à un phénomène de pluies acides et on se questionne à savoir s’il n’y a pas, dans la fonte des neiges, un choc acide qui pourrait se produire en rivière , relève le biologiste du ministère.

Du côté de Saumon Québec, l’amélioration des habitats fauniques, notamment sur la Côte-Nord, est aussi dans le viseur.

Un pêcheur sur la rivière Moisie Photo : Radio-Canada

Des recensions des ponts et ponceaux sur des bassins versants de rivières à saumon ont révélé que 80 % des traverses de cours d’eau de certains bassins versants ne sont pas franchissables par le saumon et entre autres des madeleineaux qui vont fréquenter les tributaires. Le réseau forestier est immense et méconnu , souligne Mme Bergeron.

Qu'est-ce qu'un madeleineau?

Il s'agit d'un jeune saumon qui remonte la rivière pour la première fois.

Plusieurs de ces traverses de cours d’eau, parfois abandonnées, vont se délester de leurs sédiments et détruire des lieux de frai.

Il reste donc du travail à faire, dit-elle, pour améliorer l’aménagement des territoires de bassins versants des rivières à saumon que ce soit en forêt ou pour contrer le ruissellement des eaux en milieux urbains.

Par delà le golfe

Un plus grand nombre de saumons du Québec peuvent désormais prendre le large et revenir par la suite pour le frai. Toutefois, ils ne reviendront pas tous. Tant s’en faut. La migration en mer reste le principal facteur de mortalité du saumon de l’Atlantique en raison, entre autres, de la pêche commerciale dans les eaux du Groenland.

L’arrêt des pêches commerciales et l’entente de 2018 avec le Groenland et les îles Féroé sur la diminution des pêches au saumon de l’Atlantique demeurent aussi des facteurs importants dans le taux de survie des grands saumons.