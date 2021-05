Fin de l'entente entre Radio-Canada et la station de télévision CKRT-TV en septembre

Radio-Canada mettra fin à sa dernière affiliation avec une station de télévision indépendante, CKRT-TV. À partir du 1 er septembre prochain, le bulletin local d’informations « L’actualité d’Ici » ne sera plus diffusé sur les ondes de CKRT-TV. La station, propriété de la famille Simard, est basée à Rivière-du-Loup et diffuse dans le KRTB, mais aussi dans L’Islet, Charlevoix et dans la région d’Edmundston, au Nouveau-Brunswick.

Les téléspectateurs du KRTBDésigne la région qui regroupe les MRC de Kamouraska, de Rivière-du-Loup, de Témiscouata et des Basques. auront plutôt accès au Téléjournal Est-du-Québec complet, sept soirs par semaine.

Par voie de communiqué, Radio-Canada indique que les téléspectateurs de Charlevoix recevront la programmation de Québec (CBVT-DT), alors que ceux d’Edmunston seront desservis par [la] station du Nouveau-Brunswick .

Les bulletins d’informations présentement diffusés sur CKRT ne sont pas révisés par Radio-Canada et ni soumis aux Normes et pratiques journalistiques du diffuseur public.

Propriétaire de CKRT-TV, Télé Inter-Rives réagit avec déception à la décision de Radio-Canada.

C’est une véritable page d’histoire qui se tourne de façon bien malheureuse pour la région. Nous considérons qu’il s’agit d’une grande perte pour les communautés locales , indique par communiqué Steven Simard, directeur des opérations de l’entreprise.

Cette désaffiliation marque la fin d’un long processus entrepris par Radio-Canada au début des années 2000 pour ne plus faire de diffusion par des stations de radio ou de télévision indépendantes.

Sur un horizon d’une vingtaine d’années, Radio-Canada s’était donné l’objectif de reprendre le contrôle, au fur et à mesure qu’on était capable de le faire. On l’a fait avec la radio dans un premier temps au début des années 2000, et par la suite on a fait la même chose progressivement avec la télévision , explique Jean-François Rioux, directeur général des médias régionaux pour le diffuseur public.

M. Rioux affirme que Radio-Canada avait annoncé, en août dernier, à Télé Inter-Rives, que le diffuseur public renouvelait le contrat de diffusion pour la dernière fois avec la station indépendante.

Préoccupations à Rivière-du-Loup

Sylvie Vignet, la mairesse de Rivière-du-Loup, a pour sa part témoigné de sa préoccupation quant à la place qu’occupera dorénavant Rivière-du-Loup dans le traitement de l’information régionale .

Tout en reconnaissant que des journalistes de Radio-Canada travaillent à Rivière-du-Loup, elle dit s’interroger sérieusement sur la place qu’occupera Rivière-du-Loup et les alentours dans la couverture régionale et même nationale de l’actualité .