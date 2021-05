Meurtre de Braden Herman à Prince Albert : sa famille réclame justice

Braden Herman, un jeune Déné de 26 ans habitant à Prince Albert, a été retrouvé mort mardi soir par les policiers de la ville. Le lendemain, un agent de la GRCGendarmerie royale du Canada , Bernie Herman, a été arrêté par les forces de l’ordre et fait face à des accusations de meurtre au premier degré.

Braden Herman est originaire de la Nation dénée de Clearwater River, dans le nord de la Saskatchewan. Photo : Facebook / Braden Herman

Le gendarme a comparu devant la cour provinciale de Prince Albert jeudi matin, mais l’affaire a été reportée au 26 mai.

Bernie Herman porte le même nom de famille que la victime, mais la police de Prince Albert ainsi que les proches de Braden Herman affirment qu'ils n’avaient aucun lien de parenté.

L’agent de la GRC, âgé de 53 ans, n’était pas en service au moment des faits, mais la police fédérale a fait savoir qu'une modification du statut de service de l’agent est en cours .

Le Service de police de Prince Albert continue de mener son enquête sous la supervision d’un observateur indépendant nommé par le ministère de la Justice.

Drôle et sympathique

La famille de Braden Herman aimerait qu'on se souvienne de lui comme d'une personne gentille.

Il était vraiment drôle et faisait toujours des blagues, dit son frère, Brett Herman. C'était vraiment amusant d'être avec lui, il m'a souvent fait rire, et c'est ce qui va me manquer le plus chez lui.

Brett Herman affirme que son frère Braden voulait devenir charpentier. Photo : Courtoisie / Brett Herman

Selon la famille, la victime et l’accusé se connaissaient personnellement. Bernie Herman venait lui aussi de la Nation dénée de Clearwater River, à 600 kilomètres au nord de Saskatoon.

La famille de Braden Herman indique qu'il a vécu avec le policier et sa compagne pendant quelque temps avant une dispute.

Brett Herman affirme que le gendarme a un caractère contrôlant et violent .

Je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé. On m'a juste dit que mon frère était mort et qu'il y avait une personne en garde à vue et que c'était Bernie. Il peut pourrir en enfer. J'espère juste qu'il aura ce qu'il mérite.