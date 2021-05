L'intérêt accru pour les activités nautiques fait craindre une hausse des noyades

Selon le directeur général de la Société de sauvetage, division du Québec, Raynald Hawkins, l’an dernier, les facteurs étaient tous réunis pour qu’un nombre élevé de Québécois se retrouvent près des cours d’eau ainsi que des piscines et courent ainsi le risque de se noyer.

Les gens sont restés au Québec, il a fait beau, il a fait chaud, il y a eu une croissance dans les ventes de piscines, d'embarcations, des sports de pagaie.

Or, tout indique que ce sera encore la même situation cette année. Un sondage Léger, réalisé pour le compte de l’assureur Allstate du Canada, montre que 22 % des Québécois ont l’intention de louer ou de fréquenter un chalet cet été. Dans la moitié des cas, il s’agira d’une première expérience dans un lieu qui ne leur est pas familier.

De plus, l’intérêt grandissant pour l’achat de résidences secondaires, de bateaux de plaisance et de piscines privées se maintient.

Les clients d'Allstate au Canada ont souscrit davantage à des polices pour les bateaux et les propriétés récréatives en 2020, comparativement à 2019 , témoigne Carmine Venditti, qui est directeur d’agence pour Allstate dans le secteur de Montréal-Est.

Cet intérêt accru pour les activités nautiques n'est pas étranger à une augmentation des noyades mortelles. Selon les données de la Société de sauvetage, au moins 95 Québécois sont morts dans des incidents liés à l’eau l'an dernier, contrairement à une soixantaine en 2019. La moyenne des 10 dernières années s’établissait à environ 80.

La tendance était pourtant à la baisse dans les 10 dernières années, selon Raynald Hawkins.

Moi ça fait maintenant 30 ans que je suis le porte-parole de la Société de sauvetage et je regarde en fonction des décennies. On est passé de 100 noyades par années, à 90, et là on était rendus à 80.

Une citation de :Raynald Hawkins, directeur général de la Société de sauvetage, division du Québec