Le Manitoba réduit les frais d’immatriculation de 10 %

Cette mesure contribue à rendre le coût de la vie plus abordable pour les Manitobains , a annoncé le ministre l’Infrastructure, Ron Schuler, en conférence de presse jeudi.

Celle somme est un symbole positif [...] Bien que ce ne soit pas la plus grande prestation pour les Manitobains, ce sera important pour certains , poursuit Ron Schuler en répondant à un journaliste qui notait que cette mesure permettrait des économies d’un peu plus d’une dizaine de dollars par année pour la plupart des propriétaires d’un véhicule.

La réduction s’applique aux véhicules non commerciaux. Les frais d’immatriculation annuels baisseront donc à 129 $ pour la majorité des voitures, des véhicules utilitaires sport et des camions légers, selon le ministre.

Il s’agit d’une promesse faite dans le budget de 2021 du gouvernement. Selon les documents du budget, 11 millions de dollars en moins rentreront dans les caisses de la province en raison de cette mesure.

En conférence de presse jeudi, Ron Schuler a indiqué que cette mesure offrira une économie collective de 15 millions de dollars pour les conducteurs manitobains .

Les frais d’immatriculation baisseront encore de 10 % l’année prochaine, indique Ron Schuler, afin d’entièrement renverser une augmentation de 30 % imposée en 2012 par le gouvernement précédent.

Les propriétaires d’autres véhicules non commerciaux, y compris les motocyclettes, les cyclomoteurs, les camions et les remorques de ferme et à usage personnel, verront également une réduction de leurs frais d’immatriculation, ajoute M. Schuler.

La Société d’assurance publique du Manitoba administre et perçoit les frais d’immatriculation au nom du gouvernement provincial.