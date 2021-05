Les planteurs d'arbres retroussent leurs manches pour une saison de rattrapage

L'an dernier, de nombreux contrats ont été repoussés pour éviter que les planteurs d’arbres n’apportent le virus dans les communautés éloignées.

Cette prochaine saison, lancée il y a une semaine à peine, s'annonce donc particulièrement occupée pour les entreprises de reboisement comme Shakti, établie au centre de l'Alberta. Son propriétaire, Chris Harris, estime que son équipe plantera 30 % plus d'arbres cette année, soit environ un million d'arbres supplémentaires.

Pour faire tout ce rattrapage, il y aura plus de joueurs sur le terrain : 25 reboiseurs par rapport à une quinzaine par le passé, précise le gérant de Shakti, David Robinson.

Ça s'annonce bien, on a beaucoup de boulot devant nous. En ce moment, on a autant de travail qu'on est capable d'avoir. Quand on finit un contrat, il y a un autre tout de suite après. Une citation de :David Robinson, reboiseur et gérant de Shakti

Les planteurs de l'équipe Shakti ont commencé leur saison à la mi-mai. Photo : Chris Harris de l'entreprise Shakti Forestation

Travailler en toute sécurité

Leurs journées de travail seront peut-être maximisées, mais les planteurs d'arbres pourront avoir l'esprit en paix quant à leur sécurité, explique Chris Harris.

L'entreprise Shakti aura à sa disposition des tests de dépistage rapide d'antigène, qui présentent des résultats en 15 minutes. Les employés y auront accès.

Il y a une étudiante infirmière dans l'équipe qui nous aidera à effectuer les tests, dit-il. Nous sommes beaucoup mieux préparés qu'avant. Nous connaissons les mesures et nous connaissons maintenant la routine.

D'autres règles ont aussi été instaurées dans les camps pour réduire les risques de propagation de la COVID-19. Contrairement à avant, les travailleurs sont isolés en cohortes comprenant une poignée de personnes chacune.

On est éparpillé et on fait partie de petites équipes qui ne changent plus , raconte David Robinson.

Moi, je me sens super en sécurité au travail. C'est bon de savoir que notre boss, Chris, est là pour nous. C'est pour ça que je travaille ici. Une citation de :David Robinson

L'équipe de Shakti compte plus de travailleurs pour combler les contrats qui avaient été reportés. Photo : RMBMU

Briser l'isolement des planteurs

Little Smokey Forestry, une autre entreprise sylvicole en Alberta, a changé sa façon de faire de façon similaire à Shakti. Les mesures sont devenues plus strictes.

Pandémie ou pas, le travail de reboisement peut aussi devenir très isolant.

Le propriétaire de Little Smokey, Brett Henkel, raconte que ses employés avaient l'habitude de briser l'isolement en sortant du bois pour prendre un café dans les communautés voisines. C'est pourquoi, cette année, il a voulu leur offrir un petit goût de la maison.