Le Musée canadien de l’histoire restera fermé jusqu’au 2 juin

L’Outaouais étant placé en zone rouge à compter de lundi prochain, les musées, comme les cinémas et les salles de spectacle, peuvent rouvrir leurs portes, à condition de respecter certaines mesures sanitaires.

Mais les portes du Musée canadien de l’histoire resteront closes pour encore deux semaines et demie. La réouverture est prévue le mercredi 2 juin, à compter de 10 h, indique l’institution dans un communiqué, jeudi.

Les visiteurs pourront alors y découvrir l’exposition spéciale Reines d’Égypte, initialement programmée pour le 19 mai, et qui réunira plus de 300 artefacts, dont des statues, des sarcophages et des bijoux associés à des reines légendaires telles que Néfertari, Néfertiti et Hatchepsout.

Le reste des expositions régulières sera également de nouveau accessible, à l’exception du Musée canadien des enfants qui demeurera temporairement fermé en raison de l’expérience très interactive qu’il propose , indique le Musée .

Le Café Panorama, le Bistro Boréal et le Second Cup seront eux aussi fermés jusqu’à nouvel ordre en raison des restrictions sanitaires.

Les visiteurs peuvent d’ores et déjà se procurer un billet à heure déterminée en ligne avant leur prochaine visite en se rendant sur le site internet du Musée.

De l’autre côté de la rivière des Outaouais, le Musée canadien de la guerre demeure lui aussi fermé, comme l’ensemble des musées du côté ontarien, en raison de l’ordre de rester à la maison dans la province.

Selon l’annonce du gouvernement de Doug Ford, ce jeudi, celui-ci doit rester en vigueur au moins jusqu’au 2 juin.