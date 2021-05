Pas de cours au Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke le 19 mai

Les services de garde seront également fermés. Il n’y aura également pas de transports scolaires, incluant les berlines, indique le CSSRSCentre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke dans un communiqué.

Des rassemblements, des manifestations et des lignes de piquetage sont prévus devant de nos établissements au cours de l’avant-midi. Il n’est malheureusement pas possible de recommencer les cours en après-midi, après la grève, puisque, sans transport scolaire, le retour à l’école doit s’échelonner sur plusieurs heures, pour des raisons de sécurité et de fluidité autour des établissements , explique-t-on.

Les centres de formation professionnelle tout comme ceux de formation générale aux adultes devront communiquer eux-mêmes avec leurs étudiants pour savoir s’il y aura des cours ou non en après-midi, indique Daniel Samson, directeur des ressources humaines au CSSRSCentre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke .

Des tâches seront données aux élèves qui devront rester à la maison.

Des négociations qui piétinent

Nous sommes en négociations depuis plus d’un an et demi et ça n’avance pas à la table de négociations. Le premier ministre a annoncé le 2 mai que ça allait bouger, mais on attend que ça bouge pour de vrai , regrette Martin Côté, président du Syndicat des professionnels de l'éducation de l'Estrie.

[Notre personnel] est à majorité féminine, comme les enseignants [...] et on s’attend au même traitement pour nos professionnels qui sont d’un niveau d’études similaire. Une citation de :Martin Côté, président du Syndicat des professionnels de l'éducation de l'Estrie